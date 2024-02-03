کشف ۴۰ میلیارد اموال سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولی پور گودرزی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل در سطح شهر تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: اوایل بهمن ماه سال جاری کارآگاهان این پلیس در حال گشت زنی در محدوده غرب تهران بودند که به ۲ دستگاه موتورسیکلت با ۲ و ۳ سرنشین مظنون می‌شوند که پس از دستور ایست پلیس، راکبان موتورسیکلت به فرمان‌های پلیسی بی اعتنایی کرده و بدین ترتیب تعقیب و گریز پلیسی آغاز می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه تصریح کرد: مأموران گشت انتظامی طی تعقیب و گریز به دفعات مختلف دستور ایست می‌دهند، اما موتورسواران بدون توجه به دستورهای پلیسی همچنان به فرار خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: پلیس برای جلوگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان چند تیر هوایی شلیک و با توقف موتور سیلکت ها، هر ۵ متهم دستگیر و در بررسی‌های بیشتر از متهمان یک عدد ساک حاوی ابزار آلات سرقت کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در ادامه بیان داشت: متهمان پس از انتقال به مقر پلیس به ۱۰ فقره سرقت از منزل با همکاری یکدیگر معترف شدند و اقرار کردند با استفاده از موتورسیکلت، به صورت تیم‌های ۴ یا ۵ نفره، منازل خالی از سکنه را شناسایی می‌کردیم و سپس اموال با ارزش منزل را به سرقت می‌بردیم.

وی با ابراز اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات انجام شده کارآگاهان موفق شدند هویت ۲ تن از مال‌خران را که سارقان به آنها اموال مسروقه را می‌فروختند شناسایی کنند، ادامه داد: در ۲ عملیات جداگانه و منسجم مال‌خران نیز دستگیر و از مخفیگاه این افراد تعدادی اموال مسروقه کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و کارآگاهان کلیه مال باختگان را شناسایی کرده‌اند خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اموال مسروقه کشف شده از متهمان را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گفته کی، متهمان با دستور قضائی برای کشف جزئیات پرونده در اختیار اداره هفدهم پلیس آگاهی قرار دارند.