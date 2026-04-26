به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: باند ۵ نفره‌ سرقت منزل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد. در جریان عملیات دستگیری ، برای جلوگیری از فرار اعضای باند، با رعایت قانون بکارگیری سلاح ، تیراندازی کنترل‌شده‌ای انجام شد که منجر به اصابت گلوله به پای یکی از سارقان شد.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، اعضای این باند به‌صورت سازمان‌یافته و با استفاده از خودروهای مسروقه، اقدام به سرقت منازل شهروندان در سطح تهران می‌کردند. در بازرسی از مخفیگاه و منازل مرتبط با این افراد، اموال مسروقه شامل طلا، ارزهای خارجی و سایر اموال به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده و تاکنون با شناسایی ۳ مالباخته، اموال مسروقه به آنان مسترد شده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر مالباختگان در دستور کار پلیس قرار گرفته است .

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر هوشیاری شهروندان اعلام کرد: پلیس در هر شرایطی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، اجازه انجام اقدامات مجرمانه به ویژه در موضوع سرقت را به مجرمان را نخواهد داد و اقدامات مقتدرانه برای تأمین امنیت مردم ادامه خواهد داشت.