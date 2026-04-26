تاثیر مخرب آفت کش ها بر سلامت جنین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که قبل از بارداری در معرض آفتکشهای کشاورزی قرار میگیرند، تا سه برابر بیشتر احتمال دارد نوزادان بیمار به دنیا بیاورند.«آدری یانگ»، محقق و دانشجوی دانشگاه آریزونا، در یک بیانیه خبری گفت: «نکته جدید در این مطالعه این است که ما دوره قبل از لقاح را به عنوان یک بازه حساس احتمالی برای قرار گرفتن در معرض برخی از آفتکشهای رایج شناسایی کردیم.»برای این مطالعه، محققان سلامت بیش از 1.1 میلیون نوزاد متولد شده در آریزونا بین سالهای 2006 تا 2020 را تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم به طور خاص نمرات آپگار- نمره سلامتی که بلافاصله پس از زایمان به نوزاد داده میشود- را بررسی کردند. این آزمایش ضربان قلب، تنفس، حجم عضلانی، پاسخ رفلکس و رنگ نوزاد را اندازهگیری میکند.طبق گفته محققان، کودکانی که نمرات آپگار پایینی دارند، بیشتر احتمال دارد که مشکلات عصبی مانند تشنج داشته باشند و در طول دوران کودکی بیمارتر باشند.
محققان نمرات آپگار نوزادان را با توجه به اینکه آیا مادرشان در فاصله ۵۰۰ متری از مزارع کشاورزی در معرض آفتکشهای کشاورزی زندگی میکند یا خیر، مقایسه کردند.شناسنامه مادر، آدرس منزل را نشان میداد و محققان از یک دفتر ثبت استفاده از آفتکشهای آریزونا برای ردیابی استفاده از مواد شیمیایی در زمینهای کشاورزی اطراف استفاده کردند.
نتایج نشان داد که اگر زنان قبل یا در دوران بارداری در معرض چندین ماده شیمیایی آفتکش مختلف قرار بگیرند، خطر بیشتری برای نمرات آپگار پایین وجود دارد، از جمله:- خطر دو برابر ناشی از قرار گرفتن در معرض کارباریل- خطر ۳.۵ برابر ناشی از هیدروکلراید فرمتانات- خطر ۶۷٪ بیشتر ناشی از دیازینون- خطر ۳۹٪ بیشتر ناشی از تریفوس- خطر ۴۹٪ بیشتر ناشی از سیپرمترین«ملیسا فرلانگ»، استادیار دانشگاه آریزونا و محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «آفتکشها طوری طراحی شدهاند که سمی باشند؛ اغلب، مکانیسمهای بیولوژیکی که بر روی آنها عمل میکنند نه تنها در حشرات و علفهای هرز، بلکه در انسانها نیز وجود دارد.
آنها اثرات بیولوژیکی قابل اثباتی بر سلامت انسان دارند.»فرلانگ گفت: «کشاورزان باید برای محافظت از سلامت نوزادان، استفاده از آفتکشهای کمسمیتر را در نظر بگیرند.»وی در ادامه افزود: «من ممنوعیت کلی همه آفتکشها را پیشنهاد نمیکنم. من فقط پیشنهاد میکنم که ابتکارات قانونی یا سیاسی جامعتری را برای مواد تشکیلدهندهای که بیشترین آسیب را وارد میکنند، انجام دهیم.»محققان توصیه می کنند اگر در مناطق کشاورزی زندگی میکنید، افراد میتوانند اقداماتی را برای کاهش قرار گرفتن در معرض آفتکشها انجام دهند.
برخی از این اقدامات عبارتند از:- به طور منظم خانهها را جاروبرقی بکشید و گردگیری کنید.- از پادری استفاده کنید و هنگام ورود به خانه کفشهایتان را دربیاورید.- اگر از آب چاه استفاده میکند، یک فیلتر آب نصب کنید.- فیلترهای هوا را حداقل ماهی یک بار در طول فصول سمپاشی آفتکشها تعویض کنید.محققان گفتند که مردم باید مراقب علفکشها و حشرهکشهای خانگی که استفاده میکنند نیز باشند.
