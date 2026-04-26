جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای گرانفروشی نان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده گرانفروشی نان در شعبه بیست و هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به تکرار تخلف از سوی متخلف، علاوه بر نصب پارچه به مدت ۲ ماه بر سر در واحد صنفی و تعلیق پروانه کسب و تعطیلی واحد به مدت ۶ ماه متخلف را به پرداخت ۴۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب در پایان بیان کرد: پرونده این تخلف در گشت مشترک با تعزیرات حکومتی با بازرسان اتاق اصناف تهران تشکیل و در تعزیرات رسیدگی شد.