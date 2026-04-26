۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۸

جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای گرانفروشی نان

جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای گرانفروشی نان

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه ۴۴ میلیارد ریالی برای گرانفروشی نان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده گرانفروشی نان در شعبه بیست و هشتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به تکرار تخلف از سوی متخلف، علاوه بر نصب پارچه به مدت ۲ ماه بر سر در واحد صنفی و تعلیق پروانه کسب و تعطیلی واحد به مدت ۶ ماه متخلف را به پرداخت ۴۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب در پایان بیان کرد: پرونده این تخلف در گشت مشترک با تعزیرات حکومتی با بازرسان اتاق اصناف تهران تشکیل و در تعزیرات رسیدگی شد.

