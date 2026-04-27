به گزارش خبرنگار مهر، نان، قوت غالب میلیونها ایرانی، بیش از آنکه یک ماده غذایی باشد، شاخصی از عدالت اقتصادی و اعتماد اجتماعی است. با این حال، در برخی نانواییها، تخلفی پنهان جریان دارد که به آرامی اما مستقیم، بر معیشت مردم تأثیر میگذارد.
احمد جعفرینسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، دیروز در خبری اعلام کرد: شعبه بیست و هشتم تعزیرات حکومتی، پرونده یک نانوایی متخلف را بررسی و او را علاوه بر نصب پارچه هشدار به مدت دو ماه، به تعلیق پروانه کسب و تعطیلی ششماهه و پرداخت ۴۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. این پرونده با همکاری بازرسان اتاق اصناف تهران تشکیل شده بود.
با این حال، بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد که برخی نانواییها همچنان تخلف میکنند: استفاده نکردن از دستگاه پوز سفید، ثبت غیرواقعی تعداد نان، دریافت هزینههای اضافه و عدم اجازه به مشتری برای کشیدن کارت بانکی خود. این شیوهها باعث میشود مشتری متوجه نشود دقیقاً بابت چه چیزی، هزینه پرداخت کرده است.
از دیماه ۱۴۰۴ که خبرنگار مهر با حضور پنهانی و در قالب مشتری، با دوربین مخفی تخلفات نانواییها را گزارش داد و رسانه ای کرد، تاکنون وضعیت چندان تغییر نکرده است. نانوایان همچنان نرخهای خود را به دلخواه تعیین میکنند و وقتی مشتری درباره شیوه غیرشفاف کشیدن کارت سوال میکند، پاسخهایی بیادبانه میدهند؛ «نمیخوای نخر!»
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی،پیش تر یادآور شد: در هیچ شرایطی کارت بانکی مشتری نباید از دستگاههای غیررسمی کشیده شود و هرگونه دریافت مبلغ اضافی تخلف محسوب میشود.
این واقعیت نشان میدهد که تخلفات در شبکه نانواییها هنوز بهطور کامل ریشهکن نشده و نیاز به رسیدگی جامعتر، دقیقتر و محکمتر احساس میشود. نان، قوت سفره خانوادههای ایرانی، حقی همگانی است و حفاظت از این حق، اولویتی است که نهادهای نظارتی باید با جدیت دنبال کنند.
