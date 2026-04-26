۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

بازگرداندن حق شاکی در تعزیرات؛ جریمه سه میلیارد ریالی گرانفروشی مبل

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه سه میلیارد ریالی برای گرانفروشی مبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده گرانفروشی یک دست مبل به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در هیات سی ام بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: با شکایت شاکی خصوصی پیرامون گرانفروشی یک دست مبل، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

