به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در اولین جلسه کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت پروژه مهر سال ۱۴۰۵، گفت: وقایع جنگ رمضان از جمله شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دانشآموزان میناب، ضرورت بازگشایی متفاوت مدارس در مهر ۱۴۰۵ با محوریت فرهنگ ایثار و مقاومت را نمایان میسازد. همکاری و همراهی تمامی بخشهای ستادی و استانی در راستای نقشآفرینی در این مسیر نیازمند یک برنامهریزی منسجم و همفکری عمیق بوده که تشکیل این کارگروه در همین راستا انجام شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در این نشست، تصریح کرد: در همین راستا، برنامهریزی شده است تا به موضوعاتی مانند ایثار، شهادت، مقاومت، شهادت رهبر معظم انقلاب و موارد مرتبط دیگر در محصولات سازمان به صورت ویژه پرداخته شود.
وی با اشاره به ظرفیت مجلات رشد، گفت: مجلات رشد، به صورت ویژه و در همین ارتباط، آخرین شماره سال جاری و نیز شمارههای مهر و آبان سال تحصیلی آینده با محوریت فرهنگ ایثار و مقاومت منتشر خواهند کرد.
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: پویش بازیوارسازیشده «از ایرانمان دفاع میکنیم» در بستر شبکه شاد فعال شده و هدف این پویش، درگیری عمیقتر دانشآموزان با مفاهیم دفاع از ایران است.
