۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

رصد چهار نفتکش ایرانی در منطقه اقتصادی پاکستان

تانکر ترکرز مدعی شد چهار نفتکش ایرانی بدون محموله در منطقه اقتصادی پاکستان مشاهده شدند؛ موضوعی که ادعای محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا را زیر سؤال برد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز چهار فروند نفتکش ایرانی که فاقد محموله هستند و قصد ورود به آب‌های ایران را دارند در منطقه اقتصادی پاکستان مشاهده شدند.

این در حالی است که ارتش آمریکا پیش‌تر ادعا کرده بود شناورهای ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تحت محاصره قرار دارند.

بر اساس این گزارش نشریه فایننشال تایمز نیز در روزهای گذشته در گزارشی به امکان دور زدن این محاصره اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که کشتی‌ها بر اساس قوانین دریایی می‌توانند از آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی عبور بی‌ضرر داشته باشند.

بر همین اساس اگر یک کشتی در آب‌های سرزمینی یا منطقه اقتصادی کشوری مانند پاکستان یا هند قرار بگیرد می‌تواند محموله خود را منتقل کند یا بدون ورود به آب‌های بین‌المللی مسیر خود را ادامه دهد.

به نظر می‌رسد حضور نفتکش‌های ایرانی در منطقه اقتصادی پاکستان نیز با هدف استفاده از همین قواعد حقوقی و ادامه حرکت در مسیر دریایی انجام شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

