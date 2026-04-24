۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

نفتکش تحت تحریم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد

نفتکش تحت تحریم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد

محاصره ادعایی آمریکا بر تنگه هرمز شکسته شده و یک نفتکش تحت تحریم این کشور توانست از این آبراه عبور کرده و در سواحل ایران لنگر بیاندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهد باوجود محاصره دریایی ادعایی آمریکا، یک ابر نفتکش تحت تحریم آمریکا با نام کوبا (یوری) که با پرچم کوراسائو فعالیت می‌کند به تازگی از تنگه هرمز عبور کرده و در شرق جزیره لارک لنگر انداخته است.

این نفتکش از سال ۲۰۲۴ به‌دلیل ارسال محموله های نفت ایران به چین، در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد.

آمریکا مدعی است که تنگه هرمز را محاصره کرده و به کشتی های مرتبط با ایران اجازه عبور و مرور نمی دهد. این در حالی است که براساس گزارش ها، تاکنون چندین کشتی ایرانی از این تنگه خارج یا از مسیر این آبراه به منطقه وارد شده اند.

    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      عوارض بدن و واریز شه خزانه مشکلی برا رفت و آمد نیست روال
      • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
        این آمریکای جنایتکار کشتی خالی رو نمی گیره! میذاره بره، حدود ۲ م بشکه نفت پر کنه، موقع برگشت، میگیره! یعنی آش رو با جاش میبره!
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      آمریکایی های لعنتی رو در تنگه هرمز به آتش بکشید

