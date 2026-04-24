نفتکش تحت تحریم آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهد باوجود محاصره دریایی ادعایی آمریکا، یک ابر نفتکش تحت تحریم آمریکا با نام کوبا (یوری) که با پرچم کوراسائو فعالیت می‌کند به تازگی از تنگه هرمز عبور کرده و در شرق جزیره لارک لنگر انداخته است.

این نفتکش از سال ۲۰۲۴ به‌دلیل ارسال محموله های نفت ایران به چین، در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد.

آمریکا مدعی است که تنگه هرمز را محاصره کرده و به کشتی های مرتبط با ایران اجازه عبور و مرور نمی دهد. این در حالی است که براساس گزارش ها، تاکنون چندین کشتی ایرانی از این تنگه خارج یا از مسیر این آبراه به منطقه وارد شده اند.