مددکاران اجتماعی از فروپاشی روانی بازماندگان جلوگیری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی معاون حمایتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در یادداشتی نوشت:«جنگ وقتی به کوچههای شهر میرسد، تنها ساختمانها را نشانه نمیگیرد، بلکه امنیت روانی شهروندان را هدف قرار میدهد. در لحظاتی که غرش هواپیماها سکوت محلات را میشکند، ترمیم روحهای آسیبدیده از شوکِ انفجار، به اندازه بازسازی دیوارهای فروریخته اهمیت دارد.
در روزهای نبرد اخیر، بهویژه در ایام ماه مبارک رمضان، حملات موشکی و هوایی دشمن فشار سنگینی بر ساکنان مناطق مسکونی وارد کرد؛ روزهایی که خانهها لرزیدند اما اراده مردم برای ایستادگی، استوارتر از همیشه باقی ماند.
در این میان، گروههای امدادی و نیروهای جهادی حماسهای از ایثار ساختند و پیش از فرو نشستن غبارِ حادثه، برای نجات جان شهروندان به دل آوار زدند. اما در کنار عملیات نجات، تخصص دیگری نیز در صحنه حاضر بود؛ مددکاران اجتماعی بهعنوان همراهان همیشگی در خط مقدم آسیب، وظیفه دشوار کنترل تنشها و آرامسازی فضای ملتهب را بر عهده گرفتند.
نقش مددکاران در این بحران، فراتر از یک حضور ساده بود. آنها با تخصص «مداخله در بحران»، مانع از فروپاشی روانی بازماندگان شدند. حضور بهموقع در میان خانوادههای داغدار، نخستین قدم برای بازگشت ثبات به محلات آسیبدیده محسوب میشد. مددکار اجتماعی در صحنه انفجار، مانند یک لنگرگاه عمل میکند؛ آنها با ساماندهی روانیِ آسیبدیدگان، به نیروهای جهادی فرصت میدهند تا با تمرکز بیشتری عملیات امداد فیزیکی را به سرانجام برسانند.
تمرکز اصلی این متخصصان بر گروههای حساستر مانند کودکان و سالمندان بود تا با ایجاد شبکههای حمایتی فوری، اجازه ندهند ترس و ناامیدی جایگزینِ ارادهی مقاومت شود. این تلاشها نشان داد که مدیریت جنگ، پیوندی ناگسستنی با حمایتهای اجتماعی دارد.
امروز نقش کلیدی مددکاران اجتماعی در کاهش التهابات شهری بیش از پیش روشن است. پیوند میان بازوان پرتوان جهادگران و نگاه انسانی مددکاران، فرمول موفقی بود که تابآوری شهر را در برابر آتش دشمن تضمین کرد.»
