مدیرکل کار بوشهر: ۵۳۰۰ کارگر در دوران جنگ مجبور به ترک کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش حیاتی کارگران در استمرار تولید و خدمات طی جنگ ۴۰ روزه رمضان گفت: کارگران بوشهری در شرایط سخت ناشی از حملات دشمن آمریکایی‌ صهیونیستی، محل کار را ترک نکردند و سهم مهمی در پایداری اقتصادی استان داشتند.

وی افزود: در جریان این حملات، ۱۷ کارگاه بزرگ و کوچک با مجموع ۱۹ هزار و ۴۰۰ کارگر آسیب دیدند که حدود ۵ هزار و ۳۰۰ نفر ناچار به ترک محیط کار شدند. با این حال، بسیاری از آنان با حمایت کارفرمایان و سیاست‌های محافظتی دولت، از بیکاری مصون ماندند و همچنان وضعیت شغلی‌شان حفظ شده است.

پروانه با تأکید بر تلفات کمتر در بخش کارگری گفت: تنها ۲ نفر از کارگران در این حملات به شهادت رسیدند که پرونده آنان در بنیاد شهید در حال پیگیری است.

وی درباره کارگاه‌های آسیب‌دیده بزرگ مانند صدرا، شهید محلاتی و واحد صنعتی چغادک اظهار داشت: ۵۱۶ کارگر این واحدها امکان بازگشت به کار ندارند و برای آنان پرونده بیمه بیکاری تشکیل شده است. همچنین، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر کارگاه‌های کوچک به‌صورت انفرادی درخواست دریافت مقرری بیمه بیکاری خود را ثبت کرده‌اند.

اجرای بسته حمایتی دولت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر از اجرای بسته حمایتی دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو خبر داد و افزود: به کارفرمایان تسهیلاتی به ازای هر کارگر پرداخت می‌شود؛ ۲۲ میلیون تومان برای یک ماه و ۴۴ میلیون تومان برای دو ماه با نرخ سود ۹ درصد و دوره بازپرداخت شش‌ماهه. این وام‌ها ویژه واحدهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیرو و صرفاً جهت پرداخت حقوق کارگران اختصاص می‌یابد.

پروانه در ادامه به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کارفرمایان، پرداخت حق بیمه به مدت سه ماه به تعویق افتاده است و در این مدت سوابق بیمه‌ای کارگران بدون وقفه ثبت می‌شود و خدمات درمانی ادامه دارد.

مدیرکل تعاون تأکید کرد: دولت موظف است منابع جبرانی را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم کند تا هیچ اختلالی در بیمه یا درمان کارگران ایجاد نشود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، تمامی کارگران دورکار یا موقتاً بیکار دوباره به محل کار خود بازگردند و چرخه تولید استان به‌طور کامل فعال شود.