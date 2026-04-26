به گزارش خبرنگار مهر، یاسرعلی پناه ظهر شنبه در آئین برگزاری انتخابات شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی ناحیه یک سنندج، از فعالیت گسترده این مراکز در استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر در مدارس و کودکستانهای غیردولتی کردستان مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به نقش این مراکز در اشتغالزایی افزود: مدارس غیردولتی علاوه بر ارائه خدمات آموزشی و تربیتی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد آموزشمحور ایفا میکنند.
وی ادامه داد: از مجموع این تعداد، هزار و ۴۰۰ نفر در ۷۶ مدرسه غیردولتی ناحیه یک سنندج مشغول فعالیت هستند و به بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۱ دانشآموز خدمات آموزشی و پرورشی ارائه میدهند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در این مراکز، آن را مبنایی علمی برای تصمیمگیریهای مدیریتی، اجرای برنامههای جبرانی، توانمندسازی معلمان و بهبود فرآیند یاددهی ـ یادگیری دانست.
وی شورای هماهنگی مؤسسان را از ارکان مهم سیاستگذاری در این حوزه عنوان کرد و گفت: این شورا وظایفی از جمله انعکاس مسائل مدارس به مراجع ذیربط، نظارت بر شهریهها، برگزاری دورههای توانمندسازی و پیگیری حقوق و بیمه شاغلان را بر عهده دارد.
علیپناه با اشاره به ارزیابیهای انجام شده، خاطرنشان کرد: عملکرد اکثر مدارس غیردولتی استان رضایتبخش است و در موارد محدود نیز تذکرات لازم به واحدهای دارای نقص داده شده است.
وی همچنین از برگزاری فرآیند انتخاب معلمان نمونه خبر داد و افزود: از میان ۹۲ داوطلب، ۷۲ نفر واجد شرایط شناخته شدند که در نهایت ۱۰ نفر به عنوان معلم نمونه استانی و یک نفر نیز به عنوان معلم نمونه کشوری معرفی شد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان در ادامه به اجرای برنامه مدرسهمحور «کاما» اشاره کرد و گفت: این طرح با رویکرد حکمرانی مدرسهای و بر اساس نیازهای واقعی مدارس طراحی شده و در قالب چهار دبیرخانه تخصصی در حال اجرا است.
وی در پایان بر اهمیت رعایت ضوابط گزینش برای نیروهای شاغل در این مراکز تأکید کرد.
نظر شما