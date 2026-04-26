۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

اشتغال‌زایی ۱۵ هزار نفری مدارس غیردولتی در کردستان

سنندج - رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان از اشتغال ۱۵ هزار نفر در این مراکز خبر داد و گفت: مدارس غیردولتی سهم قابل توجهی در توسعه اشتغال و اقتصاد آموزش‌محور استان دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسرعلی پناه ظهر شنبه در آئین برگزاری انتخابات شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی ناحیه یک سنندج، از فعالیت گسترده این مراکز در استان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر در مدارس و کودکستان‌های غیردولتی کردستان مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به نقش این مراکز در اشتغال‌زایی افزود: مدارس غیردولتی علاوه بر ارائه خدمات آموزشی و تربیتی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد آموزش‌محور ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: از مجموع این تعداد، هزار و ۴۰۰ نفر در ۷۶ مدرسه غیردولتی ناحیه یک سنندج مشغول فعالیت هستند و به بیش از ۱۲ هزار و ۳۲۱ دانش‌آموز خدمات آموزشی و پرورشی ارائه می‌دهند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در این مراکز، آن را مبنایی علمی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، اجرای برنامه‌های جبرانی، توانمندسازی معلمان و بهبود فرآیند یاددهی ـ یادگیری دانست.

وی شورای هماهنگی مؤسسان را از ارکان مهم سیاست‌گذاری در این حوزه عنوان کرد و گفت: این شورا وظایفی از جمله انعکاس مسائل مدارس به مراجع ذی‌ربط، نظارت بر شهریه‌ها، برگزاری دوره‌های توانمندسازی و پیگیری حقوق و بیمه شاغلان را بر عهده دارد.

علی‌پناه با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده، خاطرنشان کرد: عملکرد اکثر مدارس غیردولتی استان رضایت‌بخش است و در موارد محدود نیز تذکرات لازم به واحدهای دارای نقص داده شده است.

وی همچنین از برگزاری فرآیند انتخاب معلمان نمونه خبر داد و افزود: از میان ۹۲ داوطلب، ۷۲ نفر واجد شرایط شناخته شدند که در نهایت ۱۰ نفر به عنوان معلم نمونه استانی و یک نفر نیز به عنوان معلم نمونه کشوری معرفی شد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان در ادامه به اجرای برنامه مدرسه‌محور «کاما» اشاره کرد و گفت: این طرح با رویکرد حکمرانی مدرسه‌ای و بر اساس نیازهای واقعی مدارس طراحی شده و در قالب چهار دبیرخانه تخصصی در حال اجرا است.

وی در پایان بر اهمیت رعایت ضوابط گزینش برای نیروهای شاغل در این مراکز تأکید کرد.

