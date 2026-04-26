پخش انیمیشن «ببعی شجاع» از شبکه پویا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، انیمیشن «ببعی شجاع» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری با تمرکز بر مفاهیمی چون شجاعت، رشد فردی و مواجهه با ترس ساخته شده است.

این اثر روایتگر زندگی ببعی و ببعو است. «ببعی شجاع» تلاش دارد مفهوم شجاعت را در قالب ایستادگی و ادامه مسیر با وجود ترس برای مخاطب کودک به تصویر بکشد.

این انیمیشن با هدف تولید محتوای بومی در حوزه کودک، پیام‌های تربیتی و اخلاقی را به‌صورت غیرمستقیم به مخاطبان منتقل می‌کند.

انیمیشن «ببعی شجاع» محصول مرکز نوجوان و کودک سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در ۶ قسمت به تولید رسیده و هر روز روی آنتن شبکه پویا می‌رود.