احیای واحدهای راکد در تهران؛۱۳۰۰مصوبه حمایت از تولید در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی، روز یکشنبه در نشست هماندیشی مدیران اجرایی استان تهران که با تمرکز بر حمایت از واحدهای آسیبدیده، احیای ظرفیتهای راکد و مدیریت بازار در شرایط ویژه، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در سال ۱۴۰۴، ۵۶ جلسه کارگروه برای یکهزار و ۲۰۰ واحد تولیدی برگزار و در مجموع یکهزار و ۳۰۰ مصوبه صادر شد.
او افزود: در سال جاری نیز تاکنون ۱۳ جلسه تخصصی برای رسیدگی به واحدهای آسیبدیده برگزار شده است.
احیای واحدهای راکد و نیمهفعال، افزایش ظرفیت تولید، تعیین تکلیف سریع پروندههای معطلمانده، مدیریت متمرکز تصمیمگیریها و تسریع در اجرای مصوبات از محورهای مورد تأکید حاضران بود.
حشمت الله عسگری معاون استاندار تهران نیز با اشاره به جلسات مستمر تنظیم بازار، گفت: هماهنگی میان دستگاهها در تأمین بهموقع اقلام ضروری و جلوگیری از نوسانات بازار از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است.
او بر نقش شبکه بانکی در تأمین نقدینگی و رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی تأکید کرد.
