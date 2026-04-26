یه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از انجمن اهدای عضو ایرانیان،مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران و سفیر اهدای عضو کشور اعلام کرد: خانوادههای جانبخش اهداکننده عضو که در ایام جنگ تحمیلی سوم در حوزه مسکن با خسارات یا مشکلات عمرانی مواجه شدهاند، در اولویت رسیدگی و ارائه خدمات شهرداری قرار خواهند گرفت.
وی با تأکید بر لزوم تکریم و حمایت عملی از خانوادههای جانبخش عرصه اهدای عضو اظهار داشت: این خانوادهها که در اوج ایثار و انساندوستی، عزیزان خود را در مسیر نجات جان بیماران نیازمند اهدا کردهاند، شایسته حمایتهای ویژه و تسهیل در دریافت خدمات شهری هستند.
پیرهادی افزود: بر این اساس، خانوادههای مشمول میتوانند با در دست داشتن معرفینامه رسمی از انجمن اهدای عضو ایرانیان به شهرداری منطقه محل سکونت خود مراجعه کرده و از ظرفیتها و تسهیلات پیشبینیشده در حوزه رسیدگی به خسارات مسکونی و مشکلات عمرانی بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری تهران خود را موظف به حمایت از خانوادههای جانبخش میداند و تلاش خواهد کرد فرآیند رسیدگی به درخواستهای این بزرگوارن با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
گفتنی است انجمن اهدای عضو ایرانیان بهعنوان نهاد تخصصی و پیشرو در ترویج فرهنگ اهدای عضو، همواره پیگیر حمایتهای اجتماعی، حقوقی و رفاهی از خانوادههای جانبخش بوده و این اقدام در راستای تکریم مقام این خانوادهها صورت گرفته است.
