۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

اولویت‌بندی خانواده‌های اهداکننده عضو در دریافت خدمات شهری

اولویت‌بندی خانواده‌های اهداکننده عضو در دریافت خدمات شهری

روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان از اختصاص اولویت ویژه خدمات شهری به خانواده‌های جانبخش اهداکننده عضو در شهر تهران خبر داد.

یه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از انجمن اهدای عضو ایرانیان،مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران و سفیر اهدای عضو کشور اعلام کرد: خانواده‌های جانبخش اهداکننده عضو که در ایام جنگ تحمیلی سوم در حوزه مسکن با خسارات یا مشکلات عمرانی مواجه شده‌اند، در اولویت رسیدگی و ارائه خدمات شهرداری قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر لزوم تکریم و حمایت عملی از خانواده‌های جانبخش عرصه اهدای عضو اظهار داشت: این خانواده‌ها که در اوج ایثار و انسان‌دوستی، عزیزان خود را در مسیر نجات جان بیماران نیازمند اهدا کرده‌اند، شایسته حمایت‌های ویژه و تسهیل در دریافت خدمات شهری هستند.

پیرهادی افزود: بر این اساس، خانواده‌های مشمول می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی از انجمن اهدای عضو ایرانیان به شهرداری منطقه محل سکونت خود مراجعه کرده و از ظرفیت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در حوزه رسیدگی به خسارات مسکونی و مشکلات عمرانی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری تهران خود را موظف به حمایت از خانواده‌های جانبخش می‌داند و تلاش خواهد کرد فرآیند رسیدگی به درخواست‌های این بزرگوارن با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
گفتنی است انجمن اهدای عضو ایرانیان به‌عنوان نهاد تخصصی و پیشرو در ترویج فرهنگ اهدای عضو، همواره پیگیر حمایت‌های اجتماعی، حقوقی و رفاهی از خانواده‌های جانبخش بوده و این اقدام در راستای تکریم مقام این خانواده‌ها صورت گرفته است.

محدثه رمضانعلی

