پروژه مسکن ۴۸۰ واحدی فرهنگیان همدان در مسیر تکمیل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان، با قدردانی از همراهی و تلاش دستگاههای اجرایی و امنیتی، اظهار کرد: موضوع مسکن از ابتدای مسئولیت بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی استان در دستور کار قرار داشته و استمرار جلسات منظم و تصمیمگیریهای قاطع، زمینهساز تحقق پیشرفتهای ملموس در این حوزه شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در مواجهه با بحرانها و جنگ ترکیبی، افزود: با وجود محدودیتها، در سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه مسکن و پروژههای عمرانی استان رقم خورده که بخشی از آن ممکن است کمتر در افکار عمومی دیده شود، اما شاخصهای اجرایی از جمله افزایش حدود ۶۰ درصدی فعالیتهای عمرانی، بیانگر حرکت رو به جلو در این بخش است.
استاندار همدان با تشریح برخی اقدامات شاخص، ادامه داد: در حوزه نهضت عدالت آموزشی، از مجموع ۱۱۱ پروژه تعریفشده، تاکنون ۷۳ پروژه در کمتر از یک سال احداث، تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و پروژههای مهمی در حوزه مسکن از جمله پروژه ۴۸۰ واحدی همدان که سالها متوقف بود، اکنون با پیشرفت قابل توجه در مسیر تکمیل قرار گرفته است.
وی با اشاره به پروژه بزرگ کوی پرواز، آن را از مهمترین پروژههای نهضت ملی مسکن در کشور دانست و بیان کرد: ساماندهی این پروژه در ابعاد مختلف زیرساختی و روبنایی انجام شده و هدفگذاری شده است تا بخشی قابل توجه از واحدهای در حال احداث به دهکهای یک تا چهار درآمدی، بهویژه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یابد.
ملانوری شمسی با تأکید بر تأثیر مستقیم زمان اجرای پروژهها بر هزینه تمامشده، گفت: هرگونه تأخیر در اجرای پروژههای مسکن، منجر به افزایش هزینهها و تحمیل فشار مضاعف بر متقاضیان، بهویژه اقشار کمدرآمد خواهد شد، از اینرو تسریع در روند اجرا و تقویت هماهنگی بین دستگاهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به تداوم شرایط جنگی و آثار آن بر هزینههای پروژهها، افزود: در چنین شرایطی، انسجام مدیریتی، تصمیمگیری بههنگام و پیگیری مستمر مصوبات، نقش تعیینکنندهای در کنترل هزینهها و پیشبرد پروژهها دارد.
استاندار همدان همچنین از برنامهریزی برای پایش مستمر پروژههای اولویتدار خبر داد و گفت: پروژههای مهم استان بهصورت هفتگی رصد میشوند تا مطابق زمانبندی تعیینشده به نتیجه برسند و بخشی از آنها تا هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن روستایی، بیان کرد: در دهه فجر سال گذشته بیش از دو هزار واحد مسکن روستایی تحویل متقاضیان شد و در ادامه نیز بیش از یکهزار و ۶۰۰ واحد دیگر در شرایط فعلی به بهرهبرداری رسید که نشاندهنده تداوم خدماترسانی حتی در شرایط خاص کشور است.
ملانوری شمسی با تأکید بر اهمیت تأمین زمین در پروژههای مسکن، بیان کرد: روند تأمین زمین از طریق الحاقات، توافقات محلی و بهروزرسانی طرحهای شهری و روستایی با جدیت در حال پیگیری است و با رفع برخی موانع، شاهد شتاب بیشتر در واگذاری زمین و اجرای پروژهها خواهیم بود.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد مسئلهمحور در مدیریت استان، تصریح کرد: هدف نهایی، پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم در حوزه مسکن و کاهش فشار معیشتی ناشی از هزینههای تأمین سرپناه است و این مسیر با همکاری همه دستگاهها تا تحقق کامل اهداف ادامه خواهد داشت.
