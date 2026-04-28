محمدعلی جدیدالسلام عکاس و مجموعهدار پیشکسوت ایرانی که مجموعهای از دوربینهای مختلف عکاسی را در مجموعه هنری برج آزادی به نمایش گذاشته است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله دشمنان و تصویر مشهوری که برج آزادی را در هالهای از دود نشان میداد، عنوان کرد: در حالی که مردم جانشان را میدهند، وسایل من در مقابل آنها چیزی نیست. ناراحتی من از این است که این ۲ شخص پلید یعنی ترامپ و نتانیاهو ما را به این روز نشاندهاند.
جان و دوربینهای من در برابر این ممکلت چه ارزشی دارد؟
وی ادامه داد: فاجعه بزرگی رخ داده است و جانهای عزیز بسیاری از دست رفته است. به من گفتند دوربینهایت را جمع کن و آنها را به مخزن ببر تا در حملات به آنها آسیبی نرسد، اما من گفتم که چرا آنها را جمع کنم؟ بچههای مردم از جانشان میگذرند، دوربینهای من چه ارزشی دارد؟ حتی جان خود من هم در برابر این ممکلت ارزشی ندارد.
وی در رابطه با رسالت هنرمندان عکاس در شرایط امروز اظهار کرد: عکاسان مسلماً رسالت بزرگی دارند. آنها باید این افکار پلیدی را که توسط امپریالیسم و صهیونیسم بر دنیا حاکم است، عیان کنند تا مردم بیشتر بدانند. متأسفانه برخی به دنبال اینها به راه افتادهاند و فکر میکنند که به کمکشان میتوانند راه نجاتی برای خودشان پیدا کنند، اینطور نیست، اشتباه فکر میکنند. از طرف ترامپ و نتانیاهو و امثال آنها هیچ وقت راه نجاتی وجود نخواهد داشت.
تاریخ معاصر آنطور که باید بیان نشده
جدیدالاسلام در پایان درباره تاریخ معاصر ایران و درس گرفتن از آن برای امروز کشور گفت: تاریخ معاصر متأسفانه آن شکلی که باید برای مردم ما و برای مردم دنیا حقایق را بیان کند، عرضه نشده است تا مردم بدانند با چه کسانی روبهرو هستند و چگونه جبهه خودشان را مشخص کنند. آنها دقیقا با امپریالیسم خونخوار و صهیونیسم روبهرو هستند؛ نظامهایی که گرفتاریهای امروز جهان را آفریدهاند. من آرزو میکنم که تمام مردم دنیا یک روز به آزادی و عدالت اجتماعی برسند.
عکس از مهدی مریزاد است.
