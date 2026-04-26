۱۴۰۰ سردهنه کشاورزی در مازندران آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عبداللهی عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از وجود حدود هزار و ۴۰۰ سردهنه کشاورزی در سطح استان خبر داد و گفت: بخش عمده این سازه‌های آبی، معادل حدود ۸۰ درصد، به‌صورت سنتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

عبداللهی با اشاره به آغاز عملیات سالانه لایروبی و ترمیم سردهنه‌ها از اواخر اسفند تا نیمه اردیبهشت، اظهارکرد: امسال با به‌کارگیری ۴۵ دستگاه ماشین‌آلات و تخصیص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار، عملیات بهسازی و پاک‌سازی سردهنه‌ها بر اساس اولویت اراضی زیر کشت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر بهبود تأمین آب کشاورزی، نقش مؤثری در مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌ها و همچنین جلوگیری از رانش زمین در مناطق مختلف استان دارد.

وی گفت: مازندران با دارا بودن حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول تقریبی ۷ هزار کیلومتر، بخش قابل توجهی از نیاز آبی اراضی کشاورزی خود را از این منابع طبیعی تأمین می‌کند.