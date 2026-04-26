رئیس کل گمرک: حدود ۵ میلیون تن کالا در بنادر کشور موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از گمرک آستارا با اشاره به جایگاه راهبردی این مرز در تجارت خارجی کشور گفت: گمرک آستارا به دلیل تنوع فعالیت‌ها و موقعیت ویژه خود، اهمیت مضاعفی در توسعه اقتصادی استان گیلان و کشور دارد.

وی افزود: بخش‌های مختلف این گمرک را مورد بازدید قرار دادیم که نشان از کارهای بزرگی داشت که در حال انجام است، اما لازم است سرعت بیشتری به پروژه‌های عمرانی داده شود که در این راستا گمرک ایران آماده است تا اختیارات لازم برای تسهیل عرضه و ترخیص کالا را به مدیران استانی و محلی تفویض کند.

عسگری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی امنیت اظهار داشت: در جریان جنگ‌های اخیر، فشارهای زیادی بر تجارت خارجی وارد شد اما با مصوبات جدید توانستیم در مدت ۳۹ روز حدود ۳٫۲ میلیون تن کالای اساسی را در ۱۳ بندر کشور ترخیص کنیم که بخش عمده آن در بندر امام خمینی(ره) انجام شد، همچنین بیش از ۱۱۲ هزار دستگاه کالاهای اساسی و حدود ۵۰ هزار دستگاه تریلی کالا تنها از بندر شهید رجایی ترخیص شد.

وی ادامه داد: اکنون نیز حدود ۵ میلیون تن کالا عمدتاً شامل نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله سویا در بنادر کشور موجود است که روند ترخیص آن در حال انجام است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اختیارات جدید برای فعالان اقتصادی گفت: ترخیص کالا بدون نیاز به کد رهگیری بانک مرکزی، امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی تا ۱۵ بهمن و افزایش سقف سه ماهه برای ضمانت نامه خودرو و موبایل و تمدید دوماهه ثبت سفارش‌ های منقضی از جمله تسهیلاتی است که در اختیار مدیران گمرکات از جمله گمرک آستارا قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه گمرک آستارا علاوه بر ترخیص ریلی، از طریق بندر و منطقه ویژه نیز فعال است، افزود: این گمرک ظرفیت پذیرش کالاهای اساسی را دارد و با توجه به وجود انبارها و مخازن مجهز، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.

عسگری همچنین از همکاری کشورهای همسایه خبر داد و گفت: با جمهوری آذربایجان سقف پذیرش کامیون‌ها در مرز آستارا افزایش یافته و در نشست اخیر با رئیس کل گمرک ترکیه توافق شد ظرف دو هفته سقف پذیرش کامیون‌ها به ۵۰۰ دستگاه در روز برسد.

وی در پایان تأکید کرد: گمرک آستارا به دلیل موقعیت ممتاز خود نیازمند توجه ویژه است و با تقویت زیرساخت‌ها و همکاری همه دستگاه‌ها می‌تواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی استان گیلان و کشور ایفا کند.