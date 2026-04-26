احتمال لغو سفر پادشاه انگلیس به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری گاردین، کاخ باکینگهام امروز یکشنبه اعلام کرد که پس از تلاش ادعایی یک فرد مسلح برای حمله به ضیافت شام با حضور دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی، امنیت چارلز سوم پیش از سفر رسمی او به آمریکا در این هفته در حال بررسی است.

کاخ باکینگهام در بیانیه صادره امروز در این خصوص اعلام کرد که چارلز «به طور کامل در جریان تحولات قرار دارد.»

سخنگوی کاخ باکینگهام در ادامه این بیانیه اضافه می کند: همانطور که انتظار می‌ رود، در طول روز بحث‌ های متعددی برای بررسی اینکه رویدادهای شنبه شب تا چه حد ممکن است بر برنامه‌ ریزی عملیاتی برای این سفر تأثیر بگذارد یا خیر، با همکاران آمریکایی و تیم‌ های مربوطه ما انجام خواهد شد.

دارن جونز، دبیر ارشد نخست وزیر انگلیس هم در همین ارتباط گفت که آمریکا و انگلیس «از نزدیک همکاری می‌ کنند تا اطمینان حاصل شود که تمهیدات امنیتی به طور مناسب» برای این سفر برقرار شده است.

دبیر ارشد نخست وزیر انگلیس در برنامه «صبح یکشنبه» در اسکای نیوز، در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی‌ های بیشتری در مورد امنیت پادشاه وجود دارد، گفت: همانطور که می توانید تصور کنید، دولت و کاخ سلطنتی امنیت پادشاه را بسیار جدی می داند و لذا بحث‌ های گسترده‌ای در جریان است و در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است بامداد امروز رسانه‌ ها گزارش دادند که تیراندازی در محل برگزاری ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید در هتل هیلتون رخ داد؛ حادثه ای که بسیاری آن را نمایشی دیگر برای جلب رأی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر ارزیابی می کنند.