واکنش پاکستان به وقوع حمله در یک مراسم با حضور ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: از شنیدن خبر تیراندازی در واشنگتن شوکه شدم. خوشحال هستم که حال رئیس جمهور آمریکا، همسرش و معاونش خوب است.

وی اضافه کرد: تمام اشکال خشونت را به عنوان دشمن دیپلماسی محکوم می کنم. این اقدامات در هر جامعه متمدنی غیر قابل قبول است.

پیشتر نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، فرد بازداشت شده در پی حادثه تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران در کاخ سفید کول توماس آلن، ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا است.

شهردار واشنگتن نیز اعلام کرد، یک مرد مسلح به گیت بازرسی سرویس مخفی در لابی هتل حمله کرد و توسط یکی از نیروهای امنیتی زمین گیر شد. ما هیچ دلیلی نداریم که نشان دهد افراد دیگری در این حادثه دخیل بوده‌اند.

سخنگوی پلیس واشنگتن تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهاجم به تنهایی عمل کرده است. این مهاجم برای اداره پلیس شهر شناخته شده نبود.

در پی وقوع تیراندازی در مراسم مذکور نیروهای امنیتی آمریکا ترامپ را از محل حادثه خارج کردند.