تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید؛ یک نفر هدف نیروهای امنیتی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرویس مخفی آمریکا با تأیید تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید اعلام کرد: به دنبال تیراندازی مرتبط با نیروهای امنیتی در تقاطع خیابان ۱۵ و ایندیپندنس در واشنگتن دی‌سی، نیروهای ما در محل حاضر شدند.

این نهاد نظامی آمریکایی افزود: در حالی که نیروهای امدادی در حال مدیریت شرایط هستند، از مردم خواسته شده از این منطقه فاصله بگیرند.

سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که نیروهای امنیتی یک فرد را هدف قرار داده، اما وضعیت وی هنوز نامشخص است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این تیراندازی منتشر نشده است.