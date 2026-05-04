۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۰۸

تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید؛ یک نفر هدف نیروهای امنیتی قرار گرفت

سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که نیروهای این نهاد در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی مجموعه کاخ سفید در واشنگتن، در محل حادثه حضور یافته‌اند و یک فرد توسط نیروهای نظامی ایالات متحده هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرویس مخفی آمریکا با تأیید تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید اعلام کرد: به دنبال تیراندازی مرتبط با نیروهای امنیتی در تقاطع خیابان ۱۵ و ایندیپندنس در واشنگتن دی‌سی، نیروهای ما در محل حاضر شدند.

این نهاد نظامی آمریکایی افزود: در حالی که نیروهای امدادی در حال مدیریت شرایط هستند، از مردم خواسته شده از این منطقه فاصله بگیرند.

سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که نیروهای امنیتی یک فرد را هدف قرار داده، اما وضعیت وی هنوز نامشخص است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این تیراندازی منتشر نشده است.

    • IR ۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      این رفتارها ساخته خود آمریکایی هاست برای انحراف افکار جهانی از جنایات جنگی و پرونده جزیره اپستین ترامپ و بالا بردن محبوبیت کله زرد هار و روانی در بین مردم

