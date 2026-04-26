پورذهبی: جنگ ۴۰ روزه موجب افزایش آگاهی و تقویت انسجام ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، عصر یکشنبه در برنامهای مجازی با رسانههای کردستان، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر اظهار کرد: این رخداد مهم، دستاوردهای متعددی به همراه داشته و از جهات مختلف، پربرکت بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نتایج این جنگ، افزایش آگاهی در سطح ملی و بینالمللی است، افزود: این اتفاق موجب شد اقشار مختلف مردم بیش از گذشته نسبت به توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف آشنا شوند و در سطح جهانی نیز نگاهها نسبت به این توانمندیها تغییر یابد.
نماینده ولیفقیه در کردستان، تقویت احساس غرور ملی و میهندوستی را از دیگر پیامدهای این رخداد عنوان کرد و گفت: پیوند میان هویت دینی و ملی در این مقطع بیش از پیش نمایان شد و علاقهمندی مردم به میهن اسلامی در داخل و خارج از کشور نمود بیشتری پیدا کرد.
پورذهبی همچنین با تأکید بر اهمیت اتحاد و انسجام ملی تصریح کرد: با وجود تلخی حوادث و از دست دادن چهرههای ارزشمند، این رخداد نهتنها موجب تفرقه نشد بلکه همبستگی میان اقشار مختلف مردم با گرایشهای گوناگون را افزایش داد.
وی ادامه داد: امروز ضروری است مسئولان و مدیران در کنار مردم، برای حفظ و تقویت این وحدت و انسجام تلاش کنند، چرا که این همدلی میتواند زمینهساز آیندهای روشن و شکلگیری دولتی خدمتگزار و کارآمد باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این همبستگی، خاطرنشان کرد: امیدواریم این روحیه همدلی و همراهی در جامعه استمرار داشته باشد و در نهایت، پیروزی رزمندگان اسلام بر دشمنان رقم بخورد.
