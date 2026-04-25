پورذهبی: پرچم امام رضا(ع) مایه تقویت امید و انسجام در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر شنبه در دیدار با اعضای کاروان فرهنگی ـ معنوی «زیر سایه خورشید» که به مناسبت دهه کرامت وارد سنندج شدهاند، این حضور را فرصتی مؤثر برای گسترش معارف اهلبیت(ع) در منطقه دانست.
وی در آغاز سخنان خود با ادای احترام به ساحت حضرت ولیعصر(عج)، امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.
پورذهبی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: در وضعیت پیچیدهای که جامعه با آن روبهروست، حضور جلوههای معنوی همچون پرچم متبرک امام رضا(ع) میتواند نقش مهمی در افزایش امید، آرامش و روحیه مقاومت در میان مردم ایفا کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان در ادامه، ایمان را متشکل از چهار رکن توکل، رضایت به تقدیر الهی، تسلیم در برابر اراده خداوند و واگذاری امور به پروردگار دانست و افزود: این مؤلفهها میتوانند مسیر عبور ملت از سختیها را هموار کنند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در آزمونهای مختلف تاریخی سربلند بوده است، خاطرنشان کرد: در مواجهه با تهدیدها و حوادث اخیر نیز، مردم با تکیه بر ایمان دینی و باورهای اعتقادی خود نشان دادند که در برابر هیچ فشار و تهدیدی عقبنشینی نخواهند کرد.
پورذهبی همچنین با اشاره به جانفشانیهای اخیر، شهادت را عامل بیداری و عزت جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: خون شهدا بیپاسخ نخواهد ماند و این مسیر در نهایت به تحقق پیروزی و صلحی عزتمندانه منتهی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از مردم استان کردستان گفت: مردم این استان در مقاطع مختلف، بهویژه در حوادث اخیر، وفاداری خود به نظام و انقلاب را ثابت کرده و همواره مرزبندی روشنی با دشمنان داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به برخی مشکلات و فشارهای واردشده به استان در جریان تحولات اخیر افزود: با وجود این شرایط، مردم با صبوری و حضور فعال در صحنه، بار دیگر وحدت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.
وی در پایان با قدردانی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و خانوادهها در برنامههای فرهنگی و مذهبی، اظهار امیدواری کرد: برکات حضور کاروان «زیر سایه خورشید» زمینهساز تقویت همبستگی اجتماعی، آرامش عمومی و پیشرفت روزافزون استان باشد.
