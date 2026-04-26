به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در دیدار مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان که در سالن جلسات نماینده ولی فقیه خراسان شمالی برگزار شد، بر ضرورت رسیدگی دقیق به وضعیت نیازمندان و تسهیل امور آنان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شناسایی افراد نیازمند باید با دقت و بررسی میدانی انجام شود، گفت: دستگاههای مسئول موظفاند ضمن تسریع و تسهیل در روندهای اداری مربوط به افراد نیازمند، زمینه حمایت مؤثر از آنان را فراهم کنند.
امامجمعه بجنورد افزود: نباید کمکرسانی صرفاً محدود به افراد تحت پوشش کمیته امداد باشد، بلکه لازم است راهکارهایی برای شناسایی و حمایت از نیازمندانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند نیز پیشبینی شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
نماینده ولیفقیه در خراسانشمالی با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات مردم تنها در مسائل مالی خلاصه نمیشود و باید در حوزه فرهنگی نیز پیشتاز بود؛ چراکه رشد فرهنگی جامعه نقش اساسی در حل بسیاری از آسیبها دارد.
وی همچنین تأکید کرد: همه افراد و دستگاهها در قبال ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند و باید با احساس تکلیف عمل کنند.
حجتالاسلام نوری خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ ترکیبی است، اولویت همه ارگانها و ادارات باید توجه به این شرایط و ایفای نقش مؤثر در این میدان باشد و همگان با احساس مسئولیت در مسیر تقویت نظام و خدمت به مردم گام بردارند.
