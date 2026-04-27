تاجره:کشف ۱۴۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرکزی؛ ۷۱۰ معتاد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری عوامل انتظامی استان مرکزی در فروردین ماه سال جاری، در راستای پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با سوداگران مرگ، موفق به کشف ۱۴۵ کیلوگرم مواد مخدر شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها همچنین ۱۵۱ نفر توزیع‌کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر و ۷۱۰ نفر معتاد نیز در سطح استان مرکزی جمع‌آوری و تحویل مراکز مربوطه شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به توقیف ۲۰ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر استفاده می‌شدند، بیان کرد: طرح پاکسازی مناطق حاشیه‌نشین شهرها با جدیت در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

سردار تاجره ضمن هشدار قاطعانه به سوداگران مرگ مبنی بر برخورد بی‌امان پلیس با آنان، از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با مجموعه انتظامی قدردانی کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند