۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان به مناسبت دهه کرامت آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: همزمان با دهه کرامت و با تلاش مدیران ستاد دیه و مجموعه دستگاه قضایی استان، ۴۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندانهای سطح استان تحمل حبس میکردند، آزاد شدند.
وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با کمک بلاعوض ستاد دیه به میزان سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، همچنین گذشت شکات و صدور احکام اعسار، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به عملکرد مثبت سال گذشته در این حوزه بیان کرد: در سال گذشته نیز با مشارکت خیران و ستاد دیه، ۴۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در سطح استان آزاد شدند.
دهقانی با قدردانی از کمکهای خیران تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این مشارکتها، در زندانهای خوزستان هیچ محکوم جرایم غیرعمدی در حبس نباشد و شرایط برای آزادی تمام افراد واجد شرایط فراهم شود.
