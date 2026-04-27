۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۹

۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان به مناسبت دهه کرامت آزاد شدند

۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان به مناسبت دهه کرامت آزاد شدند

اهواز - رئیس کل دادگستری استان خوزستان از آزادی ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان سپیدار اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: همزمان با دهه کرامت و با تلاش مدیران ستاد دیه و مجموعه دستگاه قضایی استان، ۴۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان‌های سطح استان تحمل حبس می‌کردند، آزاد شدند.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با کمک بلاعوض ستاد دیه به میزان سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، همچنین گذشت شکات و صدور احکام اعسار، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به عملکرد مثبت سال گذشته در این حوزه بیان کرد: در سال گذشته نیز با مشارکت خیران و ستاد دیه، ۴۲۰ زندانی جرایم غیرعمد در سطح استان آزاد شدند.

دهقانی با قدردانی از کمک‌های خیران تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این مشارکت‌ها، در زندان‌های خوزستان هیچ محکوم جرایم غیرعمدی در حبس نباشد و شرایط برای آزادی تمام افراد واجد شرایط فراهم شود.

کد مطلب 6812378

