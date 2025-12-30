  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

۳۵۴ زندانی جرایم غیرعمد در خوزستان طی ۹ ماهه امسال آزاد شدند

اهواز – رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به تداوم آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان از مردم خوزستان برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری، با تلاش مجموعه قضائی استان و همکاری خیران و نهادهای حمایتی، ۳۵۴ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان خوزستان آزاد شدند.

وی، مجموع بدهی این افراد را بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مهم با گذشت شکات به میزان ۹۲ میلیارد تومان، مشارکت خانواده‌های مددجویان به مبلغ هفت میلیارد تومان، پذیرش اعسار، تسهیلات بانکی به مبلغ هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین کمک مستقیم ستاد دیه استان به میزان ۲۳ میلیارد تومان محقق شده است.

دهقانی با قدردانی از شکات، قضات، مدیران زندان‌ها و مدیرعامل ستاد دیه خوزستان، تصریح کرد: نقش ارزشمند خیران و نیکوکاران استان در حمایت از خانواده‌های گرفتار و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، جلوه‌ای روشن از ایمان، نوع‌دوستی و فرهنگ اصیل مردم خوزستان است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام پرفضیلت و اعیاد مبارک ماه رجب گفت: این ایام، فرصت مناسبی برای انجام اعمال خیر و گره‌گشایی از مشکلات مردم است و از همه نیکوکاران و مردم استان دعوت می‌کنیم تا با هر میزان از کمک مالی، در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کنند.

وی تأکید کرد: این کمک‌ها می‌تواند امید و آرامش را به خانواده‌هایی بازگرداند که چشم‌انتظار آزادی سرپرست خود هستند و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت، بخشش و همبستگی اجتماعی در جامعه باشد.

