«تا ۱۰ بشمار» راهی چین شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید ولی زاده با نام بین المللی (Count to 10) از بین آثار ارسالی از ۶۶ کشور جهان، به مرحله یک چهارم نهایی دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آکادمیک تیانجین چین راه یافت.

جشنواره فیلم TIAFF با مأموریت «پیشبرد صلح بین‌المللی» و «تبادل فرهنگی معنادار» برگزار می‌شود. شهر تیانجین به عنوان یک کانون تاریخی ارتباطات بین‌المللی معرفی شده که نماد ادغام دوستانه فرهنگ‌های چینی و بین‌المللی است.

همچنین این جشنواره به عنوان پلی برای یکپارچه‌سازی فرهنگی عمل کرده و «روح سینما» را از رودخانه هایه در تیانجین به جامعه جهانی منتقل و به صلح بین‌المللی کمک می‌کند.

این تازه ترین حضور بین المللی فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» در سال جاری پس از رقابت در جشنواره های بین المللی (Route 66) آمریکا،و لیفت آف (Lift-Off) انگلستان و نامزدی در جشنواره های (Cannes World Film Festiva) فرانسه، جشنواره بین المللی فیلم پلی بک (Playback International Film Festival) منچستر انگلستان و جشنواره بین المللی فیلم بنلوکس (Benelux International Film Festival) است.

فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» سال ۱۴۰۰ در گروه سینمایی «هنروتجربه» به نمایش در آمده است.

داستان «تا ۱۰ بشمار» روایت چند ساعت از زندگی زوجی با اختلاف سنی زیاد است که در مسیری با چالش گفتمان وارد ماراتنی مسابقه‌گونه تا شماره ۱۰ می‌شوند و نفر بازنده در این ماراتن شرط طرف مقابل را هر چه باشد باید بپذیرد.

منوچهر زنده‌دل و غزال نظر بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از طراح، تهیه‌کننده و کارگردان: فرید ولی‌زاده، نویسنده: کیانوش اسلامی، مدیر فیلمبرداری: حسین قلی‌پور، مدیر صدابرداری: مسعود حمیدیان، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، تدوین و کارگردان فنی: سعادت بستام، آهنگساز: شهاب اکبری و جانشین تهیه و تولید: تبسم نعمتی.

همچنین موسسه فوژان فیلم پخش بین الملل این فیلم را برعهده دارد.

نتیجه نهایی و قرار گرفتن در مراحل بعدی (نیمه نهایی، فینال) در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) اعلام خواهد شد.