۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

پنج کرمانی در اردوی جدید تیم ملی پاراشنا ایران

کرمان- دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا درحالی در مشهد برگزار خواهد شد که پنج کرمانی در این اردو حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ درحالی در مشهد برگزار خواهد شد که ۳ ورزشکار و ۲ مربی از استان کرمان در این اردو حضور دارند.

اردوی تیم ملی از تاریخ ۷ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت با حضور ۸ ورزشکار از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

فرزاد حسین‌آبادی، سینا ضیغمی‌نژاد و ابوالفضل ملک‌اولادی ورزشکاران کرمانی، سید شورش دلپسند به عنوان مربی تیم ملی و محسن پژوهش به عنوان مربی مدعو ۵ نماینده استان کرمان در این اردو هستند.

پیش از این نیز یازدهمین اردوی تیم ملی پاراشنا بصورت غیرمتمرکز در ۲ شهر کرمان و مشهد برگزار شده بود که ورزشکاران کرمانی با توجه به شرایط جنگی در کرمان تمرینات خود را پیگیری کرده بودند و حالا ملی‌پوشان از فردا باید خود را برای دور جدید اردوی تیم ملی پاراشنا به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند.

