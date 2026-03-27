حضور پنج شناگر کرمانی در اردوی تیم ملی پارا شنا

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنا در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از هشتم فروردین تا سوم اردیبهشت‌ماه به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

فرزاد حسین‌آبادی، سینا ضیغمی‌نژاد و ابوالفضل ملک‌اولادی ورزشکاران و سید شورش دلپسند و محسن پژوهش به‌عنوان مربی، کرمانی‌های دعوت شده به این اردو هستند.

سید شورش دلپسند مربی کرمانی درمورد اردو پیش‌ رو به خبرنگار مهر گفت: این اردو یازدهمین مرحله از اردوهای آمادگی برای مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ است که عملکرد ورزشکاران زیر نظر کادرفنی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: چندین اردو برگزار کردیم و همچنان اردوهای دیگری در برنامه برای بررسی عملکرد ورزشکاران در نظر داریم تا در نهایت لیست بازیکنان اعزامی به مسابقات را مشخص کنیم.

دلپسند، درمورد حضور کرمانی‌ها در این اردو توضیح داد: در این اردو ۳ ورزشکار و دو مربی کرمانی داریم و کرمان همیشه در داشتن ورزشکاران مدال‌آور در پاراشنا شرایط خوبی داشته است و امیدواریم در تیم اعزامی هم تعداد کرمانی‌های بیشتری حضور داشته باشند.

اسامی دعوت‌شدگان به این اردو به شرح زیر است:

شاهین ایزدیار (البرز)، علی رشیدآبادی، ابوالفضل ظریف‌پور، سپنتا نویدی، امیرحسین علیزاده (خراسان رضوی)، فرزاد حسین‌آبادی، سینا ضیغمی‌نژاد، ابوالفضل ملک‌اولادی (کرمان)، سپهر سیفی (بوشهر) ملی‌پوشانی هستند که در این اردو به تمرین می‌پردازند.

کادرفنی:

سرمربی: مهدی ضیایی(خراسان رضوی)

مربیان: سعید سنجری (خراسان‌ رضوی)، سید شورش دلپسند (کرمان)

روانشناس: صابر مهری (تهران)

مربیان مدعو: محسن پژوهش (کرمان)، صادق اسدی (خراسان رضوی)

سرپرست: مهدی هراتی (خراسان رضوی)