شناگران کرمانی در اردوی تیم ملی پارا شنا؛ تمرین همزمان در کرمان و مشهد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: درحالی اردوی تیم ملی پاراشنای ایران با حضور شناگران منتخب در استان های کرمان و خراسان رضوی برگزار میشود که با توجه به شرایط جنگی و با هماهنگی فدراسیون، ملیپوشان کرمانی زیر نظر مربی کرمانی تیم ملی در کرمان برنامه تمرینی خود را پیگیری میکنند.
این اردو که یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پاراشنای ایران برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ است از هشتم فروردین در ۲ استان کرمان و خراسان رضوی شروع شده است و تا سوم اردیبهشتماه ادامه دارد.
ناظر فدراسیون جانبازان و توان یابان روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ پس از بازدید از اردوی ورزشکاران ملیپوش کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور، یازدهمین مرحله اردو پاراشنای تیم ملی را به صورت غیرمتمرکز در کرمان و خراسان رضوی شروع کردیم و این اردو از هشتم فروردین شروع شده و تا سوم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
حسین بصیری، افزود: در این اردو ورزشکاران کرمانی از جمله سینا ضیغمینژاد، فرزاد حسین آبادی، ابوالفضل ملکاولادی و محمد کریم زاده حاضر هستند که کریم زاده نفر چهارم این لیست است و با توجه به اینکه شانس حضور در مسابقات را دارد در اردو نیز حاضر است.
وی ادامه داد: ورزشکاران کرمان زیر نظر شورش دلپسند مربی تیم ملی در کرمان تمرین میکنند و اگر شرایط مهیا شود و آتش بس ادامه داشته باشد ورزشکاران کرمان نیز به اردوی خراسان رضوی اضافه میشوند و همه زیر نظر ضیایی سرمربی تیم ملی تمرین میکنند.
ناظر فدراسیون جانبازان و توان یابان در مورد شرایط اردو در کرمان گفت: خوشبختانه شرایط اردویی در کرمان خوب بوده، استخر خوبی در اختیار بچهها قرار داده شده و با توجه به اینکه بچهها بومی هستند نیاز به خوابگاه نداشتند و شرایط تغذیه خوبی هم داشتند و حمایتهای لازم شده است.
حضور ۵ کرمانی در اردوی تیم ملی پاراشنا
رئیس هیئت جانبازان و توانیابان کرمان نیز که از اردوی ملیپوشان کرمانی در روزهای مختلف تمرینی آنها بازدید کرده بود درمورد شرایط اردو ملیپوشان کرمانی به خبرنگار مهر گفت: ما در کرمان میزبان ورزشکاران کرمانی تیم ملی هستیم که بهصورت منظم تمرینات این ورزشکاران ادامه دارد و امیدواریم بتوانند با آمادگی کامل در مسابقات پیش رو شرکت کنند.
مهدی نخعی، درمورد سهم کرمان در اردوی تیم ملی پاراشنا توضیح داد:از ۹ ورزشکار تیم ملی ۳ ورزشکار آن کرمانی هستند و یک مربی تیم ملی و یک مربی مدعو هم ما از کرمان داریم.
وی افزود: کرمان با ۵ نفر در این اردو سهم خوبی دارد و ما امیدواریم انشاالله نتایج خوبی هم رقم بخورد.
رئیس هیئت جانبازان و توانیابان درمورد برگزاری اردو در ۲ استان کرمان و خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایطی که در کشور حاکم شده بود تصمیم بر این شد که استانهایی که شرایط جنگی کمتری داشتند برای محل اردو انتخاب شوند و با هماهنگی فدراسیون قرار شد ورزشکاران کرمانی در خود کرمان زیرنظر مربی کرمانی تیم ملی تمرینات خود را انجام دهند و سایر ورزشکاران نیز در خراسان رضوی در اردو باشند.
نخعی، افزود: با توجه به شرایط آتش بس احتمال اینکه ورزشکاران کرمانی نیز به اردوی خراسان اضافه شوند وجود دارد تا ادامه اردو را در کنار سایر ملیپوشان پیگیری کنند.
شرایط مهیا شود به سایر اعضای تیم ملی ملحق میشویم
مربی کرمانی تیم ملی پاراشنا درمورد برپایی اردو در شهر کرمان گفت: با توجه به شرایط جنگ و اینکه هیئت کرمان شرایط برگزاری اردو را داشت با حضور ۳ ورزشکار و مربی یازدهمین اردو آمادگی تیم ملی را برای ورزشکاران کرمانی برگزار کردیم و طبق برنامه و تحت نظارت فدراسیون جانبازان و توانیابان و سرمربی تیم ملی پیش میرویم.
سید شورش دلپسند، درمورد ادامه اردو گفت: اردوی غیر متمرکز در کرمان تا زمانی ادامه پیدا میکند که شرایط کشور بهتر شود و کل تیم ملی بتوانند یک جا تمرین کنند.
وی با اشاره به شرایط اردو گفت: در این اردو سعی کردیم تمام شرایط لازم را برای ورزشکاران فراهم کنیم و روانشناس و ماسور نیز به اردو اضافه شدند و تمرینات بدنسازی و استخر ورزشکاران با برنامه سرمربی تیم ملی و بهصورت هماهنگ پیگیری میشود.
دلپسند، با اشاره به تلاش هیئت جانبازان و توانیابان کرمان گفت: خداراشکر هیئت کرمان با توجه به شرایط خاص کشور همکاری و تلاش لازم برای برقراری اردو در کرمان را انجام داده است و امکاناتی که نیاز بود فراهم شده و توانستیم ۲ استخر و ۲ باشگاه بدنسازی مجهز را برای ورزشکاران فراهم کنیم.
وی با اشاره به مسابقات پاراآسیایی ناگویا گفت: رشته پاراشنا جزو اولویتهای کمیته ملی پارالمپیک است و برنامهریزیهای خوبی هم برای آن شده بود.
مربی کرمانی تیم ملی پاراشنا افزود: با توجه به شرایطی که پیش آمده باید ببینیم شرایط کشور چگونه رقم میخورد و امیدواریم که بتوانیم عملکرد خوبی را در بازیهای پاراآسیایی پیش رو داشته باشیم و برای کشور افتخارآفرین باشیم.
دلپسند، ادامه داد: این اردو تا سوم اردیبهشت ماه ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، ملیپوشان کرمانی نیز به اردو در خراسان رضوی اضافه خواهند شد تا تمام ملیپوشان در یک جا به صورت متمرکز اردو را به پایان برسانند.
نظر شما