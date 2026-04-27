  استانها
  2. قزوین
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار عشایر قزوین قرار گرفت

قزوین- رئیس اداره امور عشایر قزوین از معرفی ۲۲۴ نفر از عشایر این استان برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابیت از معرفی ۲۲۴ نفر از عشایر این استان برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و معیشت جامعه عشایری، این مبلغ تسهیلات از منابع مختلف تکلیفی تأمین و متقاضیان جهت دریافت آن به بانک‌های کشاورزی، ملی و پست‌بانک معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت نقش عشایر در اقتصاد ملی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۲۰ درصد از گوشت کشور توسط جامعه عشایری تولید می‌شود، تأمین منابع مالی برای تهیه نهاده‌های دامی در مناطق قشلاقی و پرواربندی دام‌های نر، نقش بسزایی در تثبیت و افزایش تولید گوشت قرمز دارد.

ابیت در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر حمایت از بخش دامداری، رویکرد ما تنوع‌بخشی به اقتصاد عشایر است؛ لذا بخشی از این تسهیلات به توسعه زنبورداری و احیای صنایع‌دستی با محوریت بانوان عشایر اختصاص یافته است تا با ایجاد درآمدهای مکمل، شاهد رونق بیشتر در این مناطق باشیم.

کد مطلب 6812593

