کاهش نرخ بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد؛ ۲۵۰ فرصت شغلی جدید ایجاد شد

ابراهیم مهرجو در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در کشور ۷.۸ درصد بود، اظهار کرد: این میزان در در زمستان ۱۴۰۳ در کهگیلویه و بویراحمد به ۷.۶ درصد رسید که علت آن ایجاد ۲۵۰ فرصت شغلی جدید بود.
وی افزود: نرخ بیکاری استان نیز از ۷ درصد در زمستان ۱۴۰۳ به ۶/۱ درصد در زمستان ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد به نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: این شاخص در کشور ۳۹/۷ درصد و در استان ۳۲/۷ درصد است.
وی نرخ تورم مصرفکننده در کشور را ۵۰.۶ درصد و تورم تولیدکننده راد۴۵.۵ درصد عنوان کرد و یادآور شد:. نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان نیز ۵۶.۶ درصد ثبت شده است.
پرداخت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به بخش تعاون در سال ۱۴۰۴
مهرجو ادامه داد: مبلغ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به بخش تعاون پرداخت شده که بیش از ۲۵۰ نفر از آن بهرهمند شدند.
وی افزود: اعتبار کل طرحهای اشتغال بر اساس تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴، هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۶۱۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این تسهیلات به دستگاههایی مانند بسیج سازندگی، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد کرامت، آستان قدس رضوی، سازمان زندانها، دانشگاه ملی مهارت، امور روستایی و امور عشایر اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: سهم اداره کار از این تسهیلات ۱۲۹ میلیارد تومان بوده که به طور کامل جذب شده و تعهد اشتغال استان نزدیک به ۷ هزار نفر محقق شده است.
نظر شما