نماینده دشتستان: مدیریت تنگه هرمز از سندهای پیروزی ایران در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه اکنون در مرحله آتش بس نیستیم بلکه در مرحله جدیدی از نبرد با آمریکایی ها قرار داریم اظهار کرد: آنها گزینه های مختلفی از جمله حمله نظامی، حمله موشکی، تلاش برای حمله از شمال غرب، تحرکات خیابانی، عملیات افتضاح در اصفهان، فشارهای سیاسی، امنیتی و ترور را امتحان کردند و آخرین مرحله عملیات آنها هم محاصره دریایی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن از طریق محاصره دریایی دنبال گرفتن امتیاز برای باز کردن تنگه هرمز است افزود: تنگه هرمز به شرایط قبل برنمی گردد و آمریکایی ها هم می دانند که نمی توانند تنگه را باز کنند. محاصره دریایی هم یک حرکت نمادین است و اغلب کشتی های ما عبور کرده و خللی در صادرات نفت و واردات نیازهای کشور صورت نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر قرار باشد محاصره دریایی دشمن حتی به صورت نمادین هم ادامه داشته باشد، به دشمن پاسخ می دهیم و توان پاسخ دادن را هم داریم. اجازه نمی دهیم که محاصره دریایی تبدیل به یک امتیاز برای آمریکایی ها در مذاکرات شود.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها از طرف کشورهای منطقه و خریداران نفت به خاطر بسته بودن تنگه هرمز تحت فشار هستند خاطرنشان کرد: در مجلس در حال قانون گذاری برای مدیریت تنگه هرمز هستیم.

در مذاکرات هم امتیازی به دشمن نمی دهیم

رضایی با بیان اینکه در مذاکرات هم امتیازی به دشمن نمی دهیم و مردم نگران حضور در مذاکرات نباشند تصریح کرد: دشمن در میدان نظامی باخته و حالا می خواهد آن چیزی که در جنگ به دست نیاورده را در مذاکره به دست بیاورد.

وی اضافه کرد: دشمن اگر بخواهد عاقلانه رفتار کند گزینه دیگری جز تن دادن به شرایط ۱۰ گانه ایران ندارد و ما از این شروط عقب نشینی نمی کنیم؛ باید حق غنی سازی ما را به رسمیت بشناسند، غرامت بدهند و مدیریت ایران بر تنگه هرمز را بپذیرند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مذاکرات اسلام آباد، پایان جنگ است ادامه داد: در مرحله اول گفتند که شروط ایران را می پذیرند و بر همین اساس به مذاکرات رفتیم ولی آمادگی لازم را برای دادن امتیازات نداشتند و مذاکرات به بن بست رسید و اگر این شرایط را بپذیرند شاید ایران دوباره به مذاکرات برگردد.

وی با اشاره به روایت های هالیوودی ترامپ و جنگ شناختی دشمن تاکید کرد: دشمن دنبال القای اختلاف داخلی در ایران است ولی مسئولان با انتشار پیام مشترک این تلاش را ناکام گذاشتند.

سخت ترین گزینه دشمن جنگ نظامی همه جانبه بود

رضایی با اشاره به اینکه آمریکا و ترامپ به شدت تحت فشار هستند که جنگ با ایران را تعیین تکلیف کنند گفت: در مذاکرات هیچ امتیازی به آمریکایی ها نباید بدهیم؛ سخت ترین گزینه دشمن جنگ نظامی همه جانبه بود که انجام شد و نتوانستند به اهداف خود برسند و حالا دنبال امتیازگیری هستند که هیچ امتیازی به آنها نخواهیم داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انسجام ملی را یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ اخیر دانست و تصریح کرد: ایستادگی ایران مقابل آمریکایی ها و هم پیمانان آنها موجب افزایش اقتدار ایران در سطح جهان شده است.

وی مدیریت تنگه هرمز را یکی از سندهای پیروزی ایران در این جنگ دانست و افزود: نیروهای مسلح ما برای حملات مجدد دشمن آماده هستند و تدابیر لازم اندیشیده شده و آمادگی ها افزایش چشمگیری داشته است.

رضایی با بیان اینکه قوی ترین نیروی زمینی دنیا را داریم اضافه کرد: در صورتی که دشمن حمله زمینی را به کشور داشته باشند بزرگترین افتضاح تاریخی برای آمریکایی ها رقم خواهد خورد.