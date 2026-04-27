۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

کسب نخستین دان ۹ تکواندو توسط استاد تبریزی

تبریز- «محمدرضا پوراصل» به عنوان نخستین تکواندوکار تبریزی استان آذربایجان‌ شرقی موفق به دریافت دان ۹ تکواندو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمدرضا پوراصل، پیشکسوت و از چهره‌های تأثیرگذار تکواندوی استان، موفق به اخذ درجه کمربند دان ۹ از فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران شد.

پوراصل از نخستین تکواندوکاران استان به شمار می‌رود که علاوه بر سال‌ها حضور در عرصه قهرمانی و مربیگری، شاگردان زیادی را نیز در این رشته پرورش داده است.

از جمله سوابق وی می‌توان به ریاست هیات تکواندو آذربایجان‌ شرقی، مربیگری تیم تکواندو استان و عضویت در هیات رئیسه هیات تکواندو اشاره کرد.

گفتنی است، استاد پوراصل همچنین تألیف کتابی در مورد تکواندو را در کارنامه خود دارد.

