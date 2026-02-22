  1. استانها
  2. اصفهان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

۵۵ خرده فروش مواد مخدر در شهرضا دستگیر شدند

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از دستگیری و جمع آوری ۵۵ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر با اجرای طرح آرامش در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بهمن ماه امسال در راستای مطالبات مردمی و ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان شهرضا اجراء شد.

وی در ادامه گفت: ماموران انتظامی در این طرح با اقدامات هوشمندانه پلیسی ۷ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و طی چند عملیات ضربتی آن ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا کشف یک کیلو و ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر و جمع آوری ۴۸ معتاد متجاهر را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان و گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرنده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی و مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

کد خبر 6756739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها