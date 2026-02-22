۵۵ خرده فروش مواد مخدر در شهرضا دستگیر شدند

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بهمن ماه امسال در راستای مطالبات مردمی و ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان شهرضا اجراء شد.

وی در ادامه گفت: ماموران انتظامی در این طرح با اقدامات هوشمندانه پلیسی ۷ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و طی چند عملیات ضربتی آن ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا کشف یک کیلو و ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر و جمع آوری ۴۸ معتاد متجاهر را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان و گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرنده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی و مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.