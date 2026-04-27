برنامه جدید مدیریت مصرف گاز؛ هشدار پیامکی به مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران سعید توکلی در نشست بررسی برنامههای بهینهسازی مصرف گاز در سال ۱۴۰۵ که بهصورت ویدئوکنفرانس با مدیران عامل شرکتهای گاز استانی برگزار شد، اعلام کرد برای هر یک از محورهای این بسته سیاستی برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شده است و اجرای آنها در استانها از طریق کارگروههای انرژی با محوریت استانداریها دنبال میشود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این بسته، حفظ پایداری شبکه گاز در کنار صیانت از حقوق مشترکان است، تصریح کرد در کنار تلاش برای بازسازی بخشهای آسیبدیده پارس جنوبی و بازگشت ظرفیت تولید، استفاده از ابزارهای مدیریت مصرف از جمله اصلاح الگو و اعمال محدودیتهای هدفمند ضروری است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به عملکرد شرکتهای گاز استانی گفت از میان ۳۱ شرکت، ۲۰ شرکت تاکنون قراردادهای مربوط به طرحهای بهینهسازی را منعقد کردهاند و هشت شرکت برنامه عملیاتی مورد تأکید جلسه پیشین را بهطور کامل اجرا کردهاند.
توکلی با اشاره به تفاوت ظرفیت صرفهجویی در استانها افزود در برخی استانها عملکرد بالاتر از میانگین و در برخی دیگر بسیار پایینتر گزارش شده است و این موضوع نشان میدهد ظرفیتهای بیشتری برای صرفهجویی وجود دارد و بهرهبرداری هدفمند ضرورت دارد.
وی همچنین با اشاره به نقش شرکتهای کارور در اجرای سیاستهای مصرف اعلام کرد هماکنون با ۴۷ شرکت کارور قرارداد فعال وجود دارد و این تعداد هر هفته افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره ظرفیتهای بخش کشاورزی و صنعت یادآور شد استان تهران و استانهای شمالی بهدلیل تمرکز گلخانهها و مرغداریها دارای ظرفیت بالایی برای صرفهجویی هستند و حدود ۳۳ درصد مرغداریهای کشور در سه استان گیلان، مازندران و گلستان قرار دارند.
توکلی با تقدیر از اقدامهای استان مرکزی در استفاده از فناوریهای جدید گفت بهرهگیری از سامانههای مانیتورینگ و قرائت از راه دور دقت پایش مصرف و مدیریت شبکه را افزایش میدهد و میتواند الگوی سایر استانها قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در ادارههای دولتی افزود در بازدید از دستگاههای دولتی باید فرآیند ممیزی کامل انرژی انجام شود و در صورت مشاهده نقص یا نبود استمرار اقدامهای بهسازی، موضوع در کارگروه انرژی استان پیگیری شود.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اهمیت نشتیابی شبکه، کنترل هوشمند مصرف و نظارت دورهای بر موتورخانهها تصریح کرد این بازدیدها باید جزو برنامههای ثابت مدیران عامل شرکتهای گاز استانی باشد تا پروژههای اجراشده کارایی خود را حفظ کنند.
توکلی همچنین درباره اجرای مصوبه پیشآگهی مصرف گفت شرکتهای گاز موظفاند میزان مصرف مشترکان را پیشبینی و از طریق پیامک اطلاعرسانی کنند تا مشترکان بدانند در کدام پله مصرف قرار دارند و در صورت تکرار الگوی سال گذشته چه مبلغی پرداخت خواهند کرد.
به گفته وی این شیوه اطلاعرسانی شفاف بهطور مستقیم بر رفتار مصرفی مردم اثر میگذارد و آنها الگوی مصرف خود را بر اساس اطلاعات دریافتی تنظیم میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به کاهش تولید در عسلویه تأکید کرد این تهدید باید به فرصت تبدیل شود و پویشهای فرهنگی مانند «پویش همدلی ملی» میتوانند به حساسسازی جامعه نسبت به مصرف انرژی کمک کنند.
وی در پایان افزود بدون همراهی مردم و مدیریت مصرف در خانوارها، ادارات و صنایع، دستیابی به پایداری شبکه گاز ممکن نخواهد شد.
