استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی برای مدیریت مصرف گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تأکیدهای رئیسجمهوری در تبیین سیاستهای کلان در مدیریت بهینه مصرف بیان کرد: رویکرد محلهمحوری در مدیریت و بهینهسازی مصرف گاز باید از سوی شرکتهای گاز استانی اجرایی شود.
وی افزود: در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت نیروهای عملیاتی مانند کنتورخوانها، گازبانها و امدادگران برای شناسایی و مدیریت بهینه مصرف در سطح محلهها همچون اماکن عمومی و مساجد ضروری است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از توان تخصصی شرکتهای کارور برای کاهش و بهینهسازی مصرف گاز، افزود: همه شرکتهای گاز استانی مکلفاند ضمن برگزاری نشستهای هماهنگی با شرکتهای کارور زیرمجموعه خود، برنامههای عملیاتی را تدوین و اجرا کنند.
توکلی با اشاره به اینکه قبضهای مشترکان باید مطابق با فرمتهای استاندارد یکسانسازی و با پیشبینی مصرف برای ماههای آتی صادر شود، گفت: در این صورت ضمن اطلاعرسانی و ایجاد شفافیت، امکان تطابق مشترکان با اصول مدیریت مصرف و مصرف بهینه فراهم میشود.
وی در پایان بر لزوم برگزاری نشستهای ویدئوکنفرانسی میان شرکتهای گاز استانی و زیرمجموعههای آنها با هدف هماهنگی بیشتر تأکید و اظهار کرد: پیشنهادهای خلاقانه و اجرایی شرکتهای استانی بررسی و در صورت اثبات قابلیت اجرایی و امکان تعمیم به سایر استانها، در سطح کشور پیادهسازی میشود.
