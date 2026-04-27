قاتل نگهبان پیست موتورسواری در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در پیست موتورسواری قزوین، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره جنایی با حضور در محل وقوع حادثه مشاهده کردند فردی حدودا ۵۰ ساله از قسمت های مختلف بدن مورد اصابت شیئی برنده قرار گرفته که متاسفانه پیش از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده و خونریزی فوت کرده و قاتل نیز قبل از حضور ماموران از صحنه متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مأموران با بررسی های میدانی و تحقیقات صورت گرفته دریافتند قاتل که با خودروی سواری قصد ورود به پیست موتورسواری را داشته با ممانعت نگهبان پیست روبرو شده و در نهایت فرد قاتل از خودرو پیاده و مقتول را مورد اصابت چندین صربه چاقو قرار داده و سپس از محل جنایت متواری شده است

وی تصریح کرد: مأموران پس از اقدامات فنی و تلاش های بی وقفه موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت محل اختفای قاتل را در استان اصفهان شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی کنند.