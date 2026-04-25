  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

بازداشت ۵ متهم قتل جوان تبریزی در کمتر از ۲۴ ساعت

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری دو قاتل متواری و سه همدست آن‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت پس از قتل یک مرد جوان در نزاع خیابانی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، هفت نفر جوان در یکی از خیابان‌های تبریز در پی مشاجره لفظی باهم، با ضربات چاقو دو نفر از دوستان خود را مضروب و از محل متواری می‌شود. هر دو نفر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل که یکی از مصدومین به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌کنند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی محل اختفای متهمان را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر پنج نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتلان در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی قتل معترف و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان که ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6811080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

