بازداشت ۵ متهم قتل جوان تبریزی در کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، هفت نفر جوان در یکی از خیابان‌های تبریز در پی مشاجره لفظی باهم، با ضربات چاقو دو نفر از دوستان خود را مضروب و از محل متواری می‌شود. هر دو نفر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل که یکی از مصدومین به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌کنند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی محل اختفای متهمان را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر پنج نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتلان در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی قتل معترف و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان که ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.