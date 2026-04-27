۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

کرملین: پوتین در سن‌پترزبورگ با عراقچی دیدار می‌کند

کرملین: پوتین در سن‌پترزبورگ با عراقچی دیدار می‌کند

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد که رئیس‌جمهوری این کشور امروز دوشنبه با وزیر امور خارجه ایران در سن‌پترزبورگ دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در سن‌پترزبورگ با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به تحولات خاورمیانه، اهمیت گفتگوی پوتین و عراقچی را نمی‌توان نادیده گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با پرواز میناب ۱۶۸ به یاد بچه‌های مدرسه میناب، بامداد دوشنبه به منظور دیدار با رئیس‌جمهوری روسیه وارد سن پترزبورگ شد.

عراقچی در ادامه سفر دوره‌ای خود به منطقه و پس از دو نوبت مذاکرات در اسلام آباد پاکستان و یک سفر به عمان طی سه روز اخیر وارد روسیه شد.

کاظم جلالی سفیر ایران و برخی مقامات روسیه در فرودگاه بین‌المللی پولکووا سن‌پترزبورگ از وزیر امور خارجه کشورمان استقبال کردند.

