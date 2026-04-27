عراقچی پاسخ داد؛ دستور کار مذاکرات با مقامات روسیه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در بدو ورود به فرودگاه بینالمللی پولکووا سنپترزبورگ اظهار داشت: مدتی بود که به خاطر جنگ رمضان، در دیدارهای ما با طرف روسی فاصله افتاده بود و ما سعی کردیم از فرصت به وجود آمده و در ادامه سفر به پاکستان و عمان استفاده و به روسیه سفر کنیم.
وی افزود: دیدار امروز فرصت مناسبی برای گفتوگو درباره تحولات جنگ و بررسی آخرین وضعیت در این زمینه خواهد بود و اطمینان دارم که این رایزنیها و هماهنگی میان دو کشور در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
وزیر امور خارجه درباره اهداف و نتایج دو سفر خود به اسلامآباد و عمان طی سه روز گذشته، ماهیت دوجانبه این سفرها را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه پاکستان در امر مهم میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد، لازم بود که در دیدار با مقامات این کشور، آخرین وضعیت را مرور کنیم.
وی افزود: تحولاتی در مذاکرات رخ داده است؛ مذاکرات قبلی علیرغم پیشرفتهایی که صورت گرفته بود به خاطر رویکردهای آمریکاییها، زیادهخواهیهایی که انجام دادند و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردند به اهداف خود نرسید؛ از این رو، لازم بود برای بررسی آخرین وضعیت مشورتهایی را با دوستانمان در پاکستان داشته باشیم.
عراقچی گفت: سفر به اسلامآباد، سفر خیلی خوبی بود و مشورتهای خوبی انجام شد و طی آن بر آنچه که گذشته و اینکه در چه شرایطی، مذاکرات میتواند ادامه پیدا کند، مروری صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: شرایط جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ما باید حتماً حقوق مردم ایران را پس از ۴۰ روز مقاومت استیفا و منافع کشور را تأمین کنیم رایزنی کارشناسان ایران و عمان درباره تنگه هرمز ادامه مییابد.
وزیر امور خارجه با اشاره به ملاقاتهای خود با مقامات ارشد کشور عمان در این سفر دورهای اظهار داشت: عمان کشور دوست نزدیک ما است که مواضع بسیار خوبی را در این جنگ اتخاذ کردند و لازم بود حتما دیداری از آنجا داشته باشیم که انشالله سبب شود که گسترش بیشتری در روابط ما با همسایگان به ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس ایجاد و مشکلاتی که به وجود آمده مرتفع شود.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستند و لازم است که با یکدیگر رایزنی داشته باشند، به ویژه آنکه عبور امن از تنگه هرمز به یک موضوع مهم در سطح جهانی تبدیل شده است.
عراقچی افزود: طبیعی است که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک ما تأمین شود و در هر حرکتی که در این خصوص صورت میگیرد با یکدیگر هماهنگ باشیم، چرا که منافع ایران و عمان به طور مستقیم درگیر این قضیه است.
وی تصریح کرد : اشتراکنظر زیادی بین ایران و عمان وجود دارد و در این سفر توافق کردیم که مشورتها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.
