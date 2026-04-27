  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۷

عراقچی پاسخ داد؛ دستور کار مذاکرات با مقامات روسیه چیست؟

وزیر امور خارجه کشورمان گفت که با هدف ادامه رایزنی‌های نزدیک تهران و مسکو در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای مناسبات دوجانبه در دیدار با مقامات ارشد روسیه به این کشور سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی پولکووا سن‌پترزبورگ اظهار داشت: مدتی بود که به خاطر جنگ رمضان، در دیدارهای ما با طرف روسی فاصله افتاده بود و ما سعی کردیم از فرصت به وجود آمده و در ادامه سفر به پاکستان و عمان استفاده و به روسیه سفر کنیم.

وی افزود: دیدار امروز فرصت مناسبی برای گفت‌وگو درباره تحولات جنگ و بررسی آخرین وضعیت در این زمینه خواهد بود و اطمینان دارم که این رایزنی‌ها و هماهنگی میان دو کشور در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

وزیر امور خارجه درباره اهداف و نتایج دو سفر خود به اسلام‌آباد و عمان طی سه روز گذشته، ماهیت دوجانبه این سفرها را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه پاکستان در امر مهم میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد، لازم بود که در دیدار با مقامات این کشور، آخرین وضعیت را مرور کنیم.

وی افزود: تحولاتی در مذاکرات رخ داده است؛ مذاکرات قبلی علی‌رغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود به خاطر رویکردهای آمریکایی‌ها، زیاده‌خواهی‌هایی که انجام دادند و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردند به اهداف خود نرسید؛‌ از این رو، لازم بود برای بررسی آخرین وضعیت مشورت‌هایی را با دوستانمان در پاکستان داشته باشیم.

عراقچی گفت: سفر به اسلام‌آباد، سفر خیلی خوبی بود و مشورت‌های خوبی انجام شد و طی آن بر آنچه که گذشته و اینکه در چه شرایطی، مذاکرات می‌تواند ادامه پیدا کند، مروری صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد:‌ شرایط جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ما باید حتماً حقوق مردم ایران را پس از ۴۰ روز مقاومت استیفا و منافع کشور را تأمین کنیم رایزنی کارشناسان ایران و عمان درباره تنگه هرمز ادامه می‌یابد.

وزیر امور خارجه با اشاره به ملاقات‌های خود با مقامات ارشد کشور عمان در این سفر دوره‌ای اظهار داشت:‌ عمان کشور دوست نزدیک ما است که مواضع بسیار خوبی را در این جنگ اتخاذ کردند و لازم بود حتما دیداری از آنجا داشته باشیم که انشالله سبب شود که گسترش بیشتری در روابط ما با همسایگان به ویژه کشورهای جنوبی خلیج فارس ایجاد و مشکلاتی که به وجود آمده مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستند و لازم است که با یکدیگر رایزنی داشته باشند، به ویژه آنکه عبور امن از تنگه هرمز به یک موضوع مهم در سطح جهانی تبدیل شده است.

عراقچی افزود: طبیعی است که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک ما تأمین شود و در هر حرکتی که در این خصوص صورت می‌گیرد با یکدیگر هماهنگ باشیم، چرا که منافع ایران و عمان به طور مستقیم درگیر این قضیه است.

وی تصریح کرد : اشتراک‌نظر زیادی بین ایران و عمان وجود دارد و در این سفر توافق کردیم که مشورت‌ها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.

کد مطلب 6812356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها