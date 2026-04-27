به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گزارش دیدار خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به رهبری ایران ارائه خواهد داد.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: مسکو سیگنال های دریافتی از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و همچنین از آمریکا و (رژیم) اسرائیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

یوری اوشاکوف افزود: ممکن است برخی از نظرات خود را پس از جلسه به خارج از کشور و به نزدیک ترین شرکای خود منتقل کنیم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پیشتر پس از دیدار با پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: ملاقات بسیار خوبی با جناب آقای پوتین داشتیم. شاید بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. همه موضوعات، هم در روابط دوجانبه و هم در مسائل منطقه‌ای و همچنین در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین همکاری‌های بین دو کشور مورد توجه قرار گرفت و ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد.