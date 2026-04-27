به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهندس محمد ممیزاده، کارشناس پروژه ردیابی و رهگیری دارو سازمان غذا و دارو، از انتشار نسخه بهروز شده داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی خبر داد و گفت: در این نسخه، محاسبه ارزشهای ریالی فروش بر مبنای آخرین قیمت ماه فروش، انجام شده که باعث افزایش دقت در تحلیلهای اقتصادی و مالی زنجیره تأمین دارو میشود.
وی افزود: امکان مشاهده شاخصهای قیمتی بر اساس قیمتهای سهگانه (قیمت کارخانه، توزیعکننده و مصرفکننده) در این داشبورد فراهم شده است؛ قابلیتی که به سیاستگذاران و مدیران حوزه سلامت کمک میکند تا روندهای قیمتی را با جزئیات بیشتر و دقت بالاتر پایش کنند.
ممیزاده با اشاره به ساختار جدید نمایش دادهها تصریح کرد: در نسخه فعلی، اطلاعات دارویی در سطح استان و به صورت ماهانه نمایش داده میشود. این تغییر ساختار، امکان تحلیل روند مصرف، توزیع و مدیریت دارو را در بازههای زمانی کوتاه مدت و با تفکیک جغرافیایی دقیقتر فراهم میکند.
داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی از طریق بستر هوش تجاری سازمان غذا و دارو در دسترس قرار گرفته و فایل کامل آمارنامه نیز بهمنظور استفاده کارشناسان، پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی را از طریق لینک https://publicbi.fda.gov.ir/Reports/powerbi/Iran_Drug_Report1404?rs:embed=true و فایل آمارنامه دارویی را از طریق لینک https://shaffaf.fda.gov.ir/download/Iran_Drug_Report_1404_With_IRC.rar دریافت و مشاهده کنند.
نظر شما