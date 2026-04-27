۴۰ طرح جهادی بسیج کارگری زنجان برای هفته کار تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی احمدی در جلسه تشریح برنامه های هفته بسیج کارگری با بیان اینکه نهم اردیبهشتماه بهعنوان روز بسیج کارگران نامگذاری شده است، افزود: در این هفته، برنامهها در سه محور هویتسازی جمعی و حضور اجتماعی سازمانیافته، فرهنگسازی ارتباط اجتماعی و قدردانی از جامعه کار و تولید و حمایت، بازسازی و توانمندسازی زیرساختهای کار و تولید اجرا می شود.
وی ادامه داد: تجدید میثاق با شهدا با غبارروبی مزار شهدا، دیدار و تجلیل از خانوادههای معظم شهدای کارگران و کارفرمایان و معرفی شهید شاخص سال ۱۴۰۵، شهید مصطفی صباغی، تکریم کارگران و روایتگری فعالیتهای فرهنگی و هنری را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته بسیج کارگری در استان اعلام کرد.
احمدی همچنین از برگزاری نشستهای جهاد تبیین در سطح تمام پایگاههای بسیج خبر داد و گفت: هر پایگاه یک نشست با حضور بسیجیان برگزار خواهد کرد و در این نشستها به مشکلات و مسائل کارگری پرداخته میشود.
وی اظهار کرد: یکی از برنامههای ویژه این هفته، «شیفت ایثار» خواهد بود که در آن کارگران بسیجی بهطور داوطلبانه و بدون دریافت حقوق، زمانی از کار خود را به کمک کارخانهها یا تهیه بستههای معیشتی برای محرومان اختصاص خواهند داد.
احمدی به راهاندازی پویشی با عنوان «پایداری تولید» در فضای مجازی اشاره و بیان کرد: کارگران زنجان بهصورت فعال در این پویش سراسری شرکت خواهند کرد تا همبستگی جامعه کارگری را تقویت کنند.
