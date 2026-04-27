به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختاران ظهر دوشنبه با تبریک گرامیداشت هفته کار و کارگر، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بخش قابل توجهی از فعالیتهای خود را در حوزه نظارت، صیانت از نیروی کار و رسیدگی به مشکلات کارگاهی متمرکز کرده است.
وی با اشاره به اجرای هشت هزار و ۹۰۷ مورد بازرسی از کارگاههای استان همدان، گفت: در حوزه شناسایی کارگاههای مشمول، ۷۹۷ مورد شناسایی انجام و از این تعداد ۴۳۴ مورد کاملاً احصا شد، در این زمینه از همکاری نیروی انتظامی نیز قدردانی میکنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تأکید بر لزوم برخورد با اتباع غیرمجاز، گفت: با توجه به اعلام ممنوعیت از سوی استان همدان درخصوص حضور کارگران افغانی فاقد مدارک، ناچار به تشکیل پرونده و طی روند قانونی هستیم.
مختاران تعداد درخواستهای مطرحشده در کمیتههای سخت و زیانآور را یک هزار و ۷۱۱ مورد عنوان کرد و ادامه داد: در کمیته تجدیدنظر هم ۳۲۸ مورد مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان ایتکه در سال گذشته پنج هزار و ۶۹۰ دادخواست به ادارات تابعه ارسال و رسیدگی شده است، افزود: اهمیت ایمنی کارگاهها بسیار حائز اهمیت است چراکه هر حادثه در زمان کار برای ما بسیار تلخ بوده و به خصوص اگر منجر به فوت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تعداد تشکلهای کارگری، کارفرمایی و کانونهای بازنشستگان را ۳۰۵ تشکل عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۲۲۹ تشکل کارگری، ۶۷ تشکل کارفرمایی و ۹ کانون بازنشستگان فعال هستند.
وی با بیان اینکه تشکلها بازوی اداره کل در حوزههای مختلف، از حل اختلافات تا مسائل فرهنگی و صنفی بهشمار میآیند، ادامه داد: ۱۶ هیئت تشخیص و ۱۰ هیئتهای حل اختلاف در استان همدان فعالیت دارند.
مختاران با اشاره به شرایط «جنگ اقتصادی» و تشدید نظارتها گفت: در جنگ ۱۲روزه اخیر و جنگ تحمیلی سوم، حدود ۳۰ بازدید از کارگاهها و شهرکهای صنعتی انجام شد.
وی افزود: چهار جلسه در قالب کمیته پیشگیری از تعدیل نیرو برگزار شد که بانکها، تأمین اجتماعی، مالیات و دستگاههای مرتبط در آن حضور داشتند تا از تعدیل هیجانی نیرو جلوگیری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان مسکن کارگری را یکی از برنامههای مهم استان دانست و گفت: بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تفاهمنامهای منعقد شده تا کارگران واجد شرایط بتوانند از طرحهای ملی مسکن بهرهمند شوند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره «امتنان» گفت: در این جشنواره یک هزار و ۲۰۰ کارگر صاحب ایده و طرح شرکت کردند که ۱۴ نفر بهعنوان برگزیده انتخاب شدند.
مختاران با اشاره به برنامههای هفته کار و کارگر افزود: از دیدار با خانواده شهدا، حضور در نماز جمعه و برگزاری میز خدمت تا دیدار با کارگران نانواییها و بیمارستانها، مجموعهای از ۱۸۰ برنامه در سطح استان و شهرستانها در حال اجراست.
وی در پایان با گرامیداشت یاد ۱۵ شهید کارگری استان همدان تأکید کرد: تمام تلاش ما حمایت از جامعه کار و تلاش در شرایط دشوار اقتصادی است.
