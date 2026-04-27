واحدهای تولیدی سنگر اصلی نبرد اقتصادی با دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز کارگر که در یکی از واحدهای صنعتی استان برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در کنار جامعه کارگری بهعنوان یک همرزم، از تلاشهای بیوقفه آنان در بزنگاه حساس «جنگ رمضان» قدردانی کرد.
وی با ترسیم هندسه جدید تهدیدها، ماهیت نبرد کنونی را متفاوت از ادوار گذشته توصیف کرد و افزود: میدان رویارویی امروز از جغرافیای نظامی عبور کرده و به عرصه اقتصاد رسیده است؛ در این میدان، تحریمها دقیقاً همان نقش تسلیحات جنگی را ایفا میکنند.
استاندار قزوین با تشریح این تغییر پارادایم، سنگر اصلی این نبرد را نه در مرزهای جغرافیایی، که در خطوط تولید کارخانهها و همت بلند کارگران ایرانی تعریف کرد.
نوذری با بیانی نمادین تصریح کرد: امروز هر قطعه، هر کالا و هر محصولی که از چرخه تولید خارج میشود، در حکم موشکی خاموش و هوشمند است که استحکام دشمن را نشانه میرود و بر اقتدار ملی میافزاید.
وی با تأکید بر جایگاه ممتاز جامعه کارگری خاطرنشان کرد: کارگران، افسران خط مقدم این نبرد فرسایشی اقتصادی هستند و نقش آنها در چرخش چرخ دندههای صنعت، تضمین معیشت مردم و پیشرانی توسعه ملی، نقشی تعیینکننده و فاقد هرگونه جایگزین است.
نماینده عالی دولت در استان، رمز گشایش گرههای معیشتی و عبور سربلند از تنگناهای اقتصادی را در گرو پایداری تولید و مجاهدت مستمر کارگران ارزیابی و تصریح کرد: تا زمانی که چراغ کارخانهها به مدد عزم کارگران روشن است، چراغ امید در دل ملت خاموش نخواهد شد.
نوذری در جمعبندی این دیدار، بازآفرینی حماسه اقتصادی را مستلزم سه عنصر بههمپیوسته «باور به ظرفیتهای داخلی»، «روحیه جهادی» و «تلاش خستگیناپذیر جامعه کارگری» دانست و تأکید کرد: قطار پیشرفت ایران قدرتمند با اتکا به ریلگذاری کارگران، مسیر خود را با قدرت و سرعت بیشتری ادامه خواهد داد و هیچ تهدیدی یارای توقف آن را ندارد.
