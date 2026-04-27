۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

نویسندگان، مهمان خانواده شهیدان میر شدند

جمعی از نویسندگان کتب تقریظی، اهالی شعر و هنر، به همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی مهمان خانواده شهیدان میر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نویسندگان کتب تقریظی، اهالی شعر و هنر، به همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور در منزل شهیدان میر، به مقام این شهیدان والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.

سردار شهید سید یزدان میر به همراه فرزندشان، شهیده فاطمه سادات میر، در جریان جنگ سوم تحمیلی و در پی حمله رژیم صهیونیستی، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

شهیده فاطمه سادات میر، رمان‌نویس و شاعر، نویسنده کتاب شعر «ریل‌های زنگ‌زده» بوده است.

پویش «اول خانواده شهدا» به دعوت رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، با هدف دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا شکل گرفته است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵ تأکید کردند: «مردم هر محله، دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهدای همان محل آغاز کنند.»

زینب رازدشت تازکند

