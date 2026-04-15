به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در لرستان، با همراهی حجتالاسلام حاجیوند امامجمعه پلدختر و اعضای شورای تأمین این شهرستان، با خانوادههای معظم شهیدان والامقام شهیده «فاطمه میر نصیری»، شهید «اردشیر عمادی مقدم» و شهید «مهرداد آقایی» از شهدای گرانقدر جنگ رمضان در پلدختر، دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدارهای صمیمی، حجتالاسلام شاهرخی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه این عزیزان و تکریم خانوادههای شهدا بهعنوان سرمایههای معنوی نظام تأکید کرد.
